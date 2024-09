Pedágio sem cancela começa a operar em SP nesta quarta (4); entenda como funciona

São Paulo

O primeiro pedágio sem cancela com cobrança em São Paulo passará a funcionar a partir da meia-noite desta quarta-feira (4). A estrutura estará localizada na SP-333, em Itápolis, segundo a concessionária EcoNoroeste.

No modelo, chamado de free flow, a cobrança é feita pelos pórticos, que substituem as praças de pedágio e são equipados com tecnologia para identificar os veículos.

A EcoNoroeste diz que prevê o começo da operação de outro pedágio free flow, em Jaboticabal, ainda neste ano.

Pórtico de pedágio em teste na rodovia Ayrton Senna, em São Paulo - Luciano Vicioni/Divulgação

Para os usuários que possuem TAG (como Sem Parar e Veloe), a transação será feita automaticamente pela operadora, e os motoristas terão descontos progressivos.

Os demais motoristas terão 15 dias para efetuar o pagamento por meio de canais disponibilizados pela concessionária, como Whatsapp e aplicativo. Quem não quitar a tarifa estará sujeito a multa de evasão no valor de R$ 195,23 e desconto de cinco pontos na carteira, de acordo com a EcoNoroeste.

As empresas de pagamento automático (TAG) projetam registrar forte crescimento com a implantação da tecnologia, que vem avançando no Sudeste e no Rio Grande do Sul.

A Ecopistas utiliza o free flow no corredor Ayrton Senna/ Carvalho Pinto (SP-070), mas somente para testes, sem cobrança.

Folha Mercado Receba no seu email o que de mais importante acontece na economia; aberta para não assinantes. Carregando...

Em rodovias federais, os únicos pórticos em funcionamento são os da Rio-Santos, sob administração da CCR RioSP. As estruturas de cobrança eletrônica estão localizadas em Paraty (km 538), Mangaratiba (km 447) e Itaguaí (km 414), todas cidades fluminenses.

O sistema na Rio-Santos, em operação desde 31 de março de 2023, ainda é um projeto-piloto e faz parte do ambiente experimental para analisar a melhor modelagem antes da possível expansão para outras concessões federais.

Em São Paulo, há um plano para que todas as rodovias estaduais concedidas utilizem a tecnologia free flow. Os editais das novas concessões preveem a implantação. No caso de privatizações antigas, as concessionárias se preparam para a substituição gradativa das praças de pedágio, segundo a Artesp (Agência de Transporte do Estado de São Paulo).

Saiba por quais canais motoristas sem TAG poderão pagar o pedágio

Site freeflow.econoroeste.com.br

Aplicativo disponível na Apple Store, para usuários de iOS, e Google Play Store, para usuários de Android

Whatsapp (0800 326 3663)

Presencialmente nos postos de atendimento aos usuários da SP-333, por meio dos totens de autoatendimento; pagamento pode ser realizado com cartão de crédito, débito e pix.

Como funcionarão os descontos para quem tem TAG