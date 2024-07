General Motors anuncia investimento de R$ 1,2 bilhão no Rio Grande do Sul

São Paulo | Reuters

A General Motors anunciou nesta quinta-feira (11) que vai investir R$ 1,2 bilhão em seu complexo industrial em Gravataí (RS), onde produz os modelos Onix e o Onix Plus, como parte de um pacote de recursos de R$ 7 bilhões a serem aportados no Brasil até 2028.

O investimento será destinado à produção de um novo veículo Chevrolet em um segmento ainda não explorado pela marca no país, que será lançado no Brasil em 2026 para ampliar a linha de compactos da Chevrolet, informou a montadora em comunicado.

GM deve investir até R$ 7 bilhões no Brasil até 2028 - Joao Alves - 07.mai.2024/Divulgação

"A escolha de Gravataí é estratégica por ser uma fábrica preparada para a produção em alto volume e reforça o nosso compromisso com o Estado do Rio Grande do Sul", afirmou o presidente da General Motors para América do Sul, Santiago Chamorro.

A GM acrescentou que o aporte também será utilizado para atualizar o portfólio produzido no polo automotivo gaúcho.

O anúncio marca a primeira fase do novo ciclo de investimentos da montadora no Brasil para 2024 a 2028, divulgado em janeiro, que incluirá a renovação de linha de veículos, desenvolvimento de tecnologias e criação de novos negócios.