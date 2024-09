Na China, carros elétricos Tesla estão ficando para trás

Compradores chineses de carros estão evitando a Tesla em meio à inundação de modelos de veículos elétricos mais avançados produzidos por fabricantes rivais.

Carro da Tesla é abastecido em Santa Monica, na Califórnia - Patrick T. Fallon/AFP

A participação da empresa americana nas vendas de elétricos chineses, incluindo híbridos de bateria e plug-in, caiu para 6,5% nos primeiros sete meses do ano, diante de quase 9% no mesmo período do ano passado, de acordo com dados da consultoria Automobility.

A empresa de Elon Musk, cujas vendas chinesas no primeiro semestre foram de US$ 10,6 bilhões em 2023 para US$ 9,2 bilhões em 2024, não lança um novo modelo elétrico na China desde 2019. Outras montadoras estão lançando mais de cem novos modelos no país só este ano.