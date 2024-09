Executivo do X que fazia interlocução com Brasil anuncia saída da empresa

San Francisco (EUA) | Financial Times

Vice-presidente de assuntos globais do X (antigo Twitter), Nick Pickles anunciou a sua saída da empresa nessa quinta-feira (6), após uma década na empresa, na qual enfrentou múltiplas batalhas políticas e interagiu com órgãos reguladores em todo o mundo.

O executivo afirmou que a saída já vinha sendo debatida com a CEO do grupo, Linda Yaccarino, de quem era o braço-direito.

Ele deixa o cargo depois de anos de esforços para alinhar o X com autoridades e formuladores de políticas públicas. Pickles era o porta-voz da empresa na discussão com o Brasil. A empresa teve o funcionamento suspenso no país há uma semana.

Nick Pickles era o responsável por debater o alinhamento do X com políticas públicas de vários países, incluindo o Brasil - Jonathan Ernst/Reuters

Musk se recusou a cumprir uma ordem do ministro do STF (Supremo Tribunal Federal), Alexandre de Moraes, para suspender dezenas de contas na plataforma por supostamente espalharem desinformação.

Além do Brasil, o X também enfrentou pedidos de remoção semelhantes em outras partes do mundo, incluindo Turquia, Índia e Austrália.

Em maio, Pickles mostrou preocupação com as solicitações. "Este é um precedente perigoso," disse ao Financial Times. "É realmente perigoso para a internet global, a liberdade de imprensa e o debate político em todos os lugares."

"É vital que os governos democráticos não endossem ou adotem inadvertidamente as políticas de governos que não querem proteger a internet aberta e global", complementou o executivo na época.

Nesta quinta-feira, ao anunciar sua saída, Pickles relembrou a sua trajetória. "Depois de mais de dez anos, amanhã (sexta-feira) será meu último dia na X. Foi uma jornada incrível... Saio com mais recordações e amizades para a vida toda do que jamais esperava", disse em uma postagem na plataforma.

Pickles foi um dos executivos que permaneceu no X durante a aquisição de US$ 44 bilhões por Elon Musk em 2022, e frequentemente teve que defender as posições contestadoras do bilionário para a mídia e governos ao redor do mundo.

Ex-fotógrafo, ele chegou à empresa em 2014 para assumir, em Londres, o cargo de gerente sênior de políticas públicas e foi promovido a chefe de assuntos governamentais globais em junho do mesmo ano. Ele era considerado o braço-direito de Linda Yaccarino, enquanto ela enfrentava forte pressão para melhorar as finanças da empresa e reconquistar anunciantes.

Pickles, de 40 anos, afirmou que tomou a decisão de deixar o X "há vários meses" e estava trabalhando com Yaccarino "durante a transição". Ele não divulgou seu próximo passo nem nomeou um sucessor e não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

Sob o comando de Musk, Pickles também representou o X enquanto a UE investigava a empresa por sete meses sobre o que considerou ser violações da Lei de Serviços Digitais. Musk ameaçou tomar medidas legais em resposta às conclusões preliminares da Comissão Europeia.