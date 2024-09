Preço do suco de laranja sobe e afeta indústria de 'soft drinks'

Londres e São Paulo | Financial Times

Os preços do suco de laranja dispararam para níveis recordes, já que a severa seca e a disseminação de doenças da safra esmagaram os rendimentos no Brasil, o maior exportador do mundo, deixando as empresas de soft drinks enfrentando uma situação "crítica".

Os contratos futuros de suco de laranja concentrado negociados na Intercontinental Exchange em Nova York atingiram US$ 4,92 (R$ 27,5) por libra na sexta-feira (6), quase três vezes mais altos do que os preços de dois anos atrás, à medida que os suprimentos globais da fruta para suco despencaram.

Produção de Laranja em Campanha (MG) - Prefeitura de Campanha

Para as empresas de soft drinks, que usam o mercado de futuros para tentar se proteger contra grandes movimentos de preços e estão tendo que absorver os custos mais altos, a situação é "extremamente crítica", disse Harry Campbell, analista da Expana. "Eles não estão sabendo o que fazer."

Em maio, a associação de produtores de citros e empresas de suco Fundecitrus, com sede no estado produtor de laranjas de São Paulo, previu que o Brasil teria sua safra mais baixa em 35 anos, dizendo que os rendimentos seriam quase 25% menores em relação ao ano passado.

Mas agora "mesmo essa previsão bastante pessimista provavelmente não será alcançada, dadas as condições que estamos vendo", disse Andrés Padilla, analista do Rabobank.

"Estamos passando pela pior seca em 50 anos no Brasil, então realmente houve muito, muito pouca chuva em todo o cinturão citrícola nos últimos quatro meses, que é um período importante", disse ele.

Ele acrescentou que os meteorologistas também estão prevendo que a próxima estação chuvosa, que geralmente começa no final de setembro, virá tarde este ano.

"A menor safra em 35 anos, somada ao aumento da doença do greening cítrico, somada à seca — é a tempestade perfeita", disse Padilla. "O mercado está realmente estressado."

Vinte anos atrás, o greening cítrico —uma doença transmitida por insetos psilídeos sugadores de seiva que torna a fruta da árvore amarga antes de matá-la completamente— começou a se espalhar pela Flórida, devastando os pomares de laranja na principal região produtora dos EUA.

Agora está se espalhando pelo Brasil. Em 2023, 38% das árvores de laranja do Brasil apresentaram sintomas da doença e a população de psilídeos foi a mais alta registrada desde os primeiros relatos da doença em 2004, segundo Renato Bassanezi, pesquisador da Fundecitrus.

Alguns fatores, como o reforço no controle da doença, incluindo o uso mais eficaz de inseticidas, levaram a Fundecitrus a acreditar que "a taxa de aumento na incidência do greening diminuirá", disse ele.

Mas em muitos pomares de laranja do Brasil, o estrago já está feito. As árvores afetadas têm rendimentos mais baixos, com a produtividade diminuindo ao longo do tempo à medida que a doença avança. As frutas também caem prematuramente e produzem suco de qualidade inferior, disse Bassanezi.

Brayan Palhares, um produtor de citros do estado de São Paulo, disse que 2024 foi o pior em termos de produtividade desde que seu pai começou a plantar laranjas em 1970. Em partes de suas terras que produziram uma média de 1.800 caixas por hectare nos últimos 10 anos, esta temporada entregou apenas 470 caixas, disse ele, "tornando este ano extremamente difícil".

Enquanto outros países, como Itália e Espanha, produzem laranjas, estas tendem a ser para o mercado de frutas frescas. O Brasil está quase sozinho em servir principalmente o mercado de suco.

"Não há suco no mercado", disse Padilla. "É por isso que estamos de volta aos preços recordes."

"Para os consumidores, isso significa que um suco de laranja já caro ficará mais caro", disse Kees Cools, presidente da Associação Internacional de Suco de Frutas e Vegetais (IFU), acrescentando que existem "muitas alternativas saudáveis e saborosas mais acessíveis".

No entanto, os preços do suco de maçã também estão disparando.

Geadas na primavera prejudicaram os rendimentos na Polônia, o maior produtor de maçãs para suco na Europa e um grande exportador para os EUA, segundo Campbell da Expana. Os preços estão "pela lua", disse ele.

A indústria de alimentos e bebidas precisa que a ciência das culturas desenvolva novas plantas e árvores híbridas resistentes a condições climáticas extremas e doenças, disse Cools.

A IFU e outros estão pedindo mudanças legislativas que permitam aos fabricantes de suco de laranja usar outras frutas mais resistentes ao clima, como tangerinas, sem alterar o nome de seus produtos.

Enquanto isso, no entanto, agricultores como Palhares estão esperando que a situação melhore em breve.

"Estamos esperando que no próximo ano não enfrentemos esses mesmos problemas e que possamos retornar nossa produção ao mesmo nível de antes", disse ele.