Prevent Senior busca vender operação no Rio de Janeiro por R$ 1 bilhão

São Paulo

A Prevent Senior busca vender sua operação no Rio de Janeiro por R$ 1 bilhão. A informação foi noticiada pelo Valor Econômico e confirmada pela Folha com fontes do setor. A operadora de plano de saúde tem 62 mil beneficiários no estado, o que representa 10,7% do total de 580 mil que compõem sua rede de clientes.

A companhia possui ainda no Rio uma rede de atendimento que engloba um hospital-dia, o Sancta Maggiore São Francisco, que não faz internações, três unidades de ambulatórios e diagnósticos e um centro oncológico, inaugurado no ano passado.

Procurada, a Prevent disse "que não existem negociações em andamento em relação à carteira do Rio de Janeiro", mas afirmou que foi iniciado "um processo de avaliação do valor das operações da empresa no estado".

Planos de saúde vivem um período crítico no Brasil e buscam alternativas a um simples repasse de preços aos clientes - Marcello Casal Jr. - 2.set.2022/Agência Brasil

Segundo fontes de mercado, como 90% de sua base de beneficiários é formada por planos individuais, a Prevent deve encontrar dificuldades para vender sua operação no Rio, já que os convênios individuais têm o índice máximo de reajuste definido pela ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar), o que limita o repasse de preços aos clientes.

Soma-se a isso o fato de sua carteira de clientes ser composta em grande parte por idosos, o que eleva os custos para os planos de saúde, porque há uma relação direta ente idade e uso da rede credenciada.

Sobre a rede de beneficiários no estado com uma possível venda da operação, a Prevent afirmou que "qualquer decisão que eventualmente vier a ser adotada será comunicada previamente aos 69 mil beneficiários, pelos canais oficiais, sem prejuízo dos atendimentos, que continuam normalmente e são garantidos pelos contratos atuais".

O interesse da Prevent na venda de sua operação no Rio acontece em meio a uma revisão permanente de processos pela empresa, que busca otimizar custos por meio da verticalização no atendimento e pela simplificação de estruturas, segundo a demonstração financeira da empresa de 2023.

A verticalização é um processo em que a companhia busca englobar em seu sistema todos os processos produtivos ou de serviços, do início até o final do atendimento ao cliente, para diminuir despesas e melhorar a entrega.

Na saúde, essa tem sido uma estratégia essencial para a sobrevivência das operadoras de saúde suplementar, já que há uma "guerra" entre os interesses dos planos e dos hospitais.

"O modelo de pagamento dos prestadores pelos planos sempre teve um claro conflito de interesses: hospitais são incentivados a realizar mais exames, tratamentos e cirurgias para aumentar suas receitas, enquanto os planos de saúde buscam minimizar essas despesas", dizem analistas da Kinea Investimentos em relatório publicado recentemente.

Se os hospitais e ambulatórios são do grupo do próprio plano de saúde, há um cuidado maior ao se considerar a relação custo-benefício no tratamento dos pacientes.

Eis a questão para a Prevent Senior. No Rio de Janeiro, a rede de atendimento do plano de saúde é bem menor que a de São Paulo, e não há uma rede de hospitais para internação. Esse fator também pode dificultar a venda da operação da empresa no estado.

Os interesses da Prevent se enquadram em um contexto maior da saúde suplementar no Brasil. Durante o começo da pandemia de Covid-19, as operadoras de planos de saúde entregaram lucros recordes em meio a uma paralisação de realização de procedimentos médicos mais complexos, enquanto os hospitais estavam lotados de pacientes com coronavírus.

Em 2022, por outro lado, a conta chegou. As cirurgias eletivas que estavam represadas voltaram com força, enquanto a inflação médica disparou, chegando a atingir quase 30%, segundo a Kinea. Com isso, o setor teve o maior prejuízo operacional desde o início da série histórica medida pela ANS, de R$ 11,5 bilhões.

Agora, as empresas da indústria de planos médicos buscam soluções para entregar resultados melhores, para além do repasse de preços aos clientes, que já é bastante alto. Entre elas está uma maior verticalização do atendimento, alinhamento de preços com hospitais e aumento da oferta de planos por coparticipação.

Em 2023, as receitas de contraprestações líquidas da Prevent Senior cresceram 16% em comparação com o ano anterior, como reflexo dos reajustes nas mensalidades aprovados pela ANS, de 15,50% em 2022 e de 9,63% no ano passado.

A empresa também atribui o resultado ao aumento no número de vidas ativas, que têm aumentado mês a mês, segundo a operadora.

A sinistralidade, por sua vez, que é um indicador que mostra o percentual das receitas que é utilizado para cobrir as despesas assistenciais quando os beneficiários acionam o plano, caiu de 94,8% em 2022 para 81% em 2023.

"Esse é o resultado de um crescimento da receita acima do reajuste da ANS e da estabilização dos custos", diz a companhia.