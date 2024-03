Projeto busca capacitar mais de mil mulheres negras em São Paulo neste ano

São Paulo

O Salto Aceleradora está com inscrições abertas para um programa de mentoria individual gratuito voltado a pequenas empreendedoras pretas e pardas de regiões periféricas de São Paulo.

Principais responsáveis pelo sustento de famílias com renda de até um salário mínimo (R$ 1.412), muitas mulheres negras encontram no mercado informal e no empreendedorismo por necessidade a sua fonte de renda.

Projeto Salto Aceleradora tem como foco mulheres pretas e pardas de regiões periféricas de São Paulo - Divulgação/Unsplash

A iniciativa tem como meta impactar 1.400 mulheres até o fim de 2024, e as inscrições ficam abertas de forma permanente ao longo do ano todo.

A formação busca influenciar a vida das participantes das aulas e impulsionar a economia de seu território. Ao longo de 12 semanas, as empreendedoras terão aulas teóricas e práticas sobre mercado de trabalho, responsabilidade social, modelos de negócios, gestão, finanças, marketing, vendas e estratégias de crescimento.

A aula inaugural e a formatura exigem a participação presencial, enquanto os demais encontros serão semanais e online, realizados sempre às terças-feiras, às 19h.

As estudantes também poderão contar com cinco horas de mentoria individual para trabalhar seus projetos, além de ter acesso ao laboratório de trocas e contato com outras empreendedoras, com foco no crescimento financeiro dos negócios. Será emitido um certificado de participação para aquelas que concluírem pelo menos 80% do curso.

"À medida que o negócio de uma dessas mulheres prospera, não é só a vida dela que melhora. É a vida da família toda e da comunidade. Então, quando pensamos pelo viés do impacto, mirar nessas mulheres é a forma mais assertiva de mudar realidades", diz Camila Oliveira, coordenadora do Impact Hub São Paulo, que está à frente do projeto.

Cada turma será composta por cerca de cem empreendedoras selecionadas. Na medida em que os grupos forem formados, novas turmas serão abertas. Interessadas devem preencher o formulário de pré-inscrição disponível no site com nome, email, telefone para contato e CPF.

"As aulas e o conteúdo são uma parte superimportante da capacitação, mas o que realmente faz a diferença para as pessoas que participam é que elas se sentem incluídas", afirma Camila.

"A jornada empreendedora é desafiadora e solitária, mas não precisa ser assim. Ao entender que seus desafios são parecidos com os de outras pessoas, é possível criar uma rede de apoio e de inspiração que deixa tudo mais leve", acrescenta a coordenadora.

O programa traz metodologia criada pelo Impact Hub e tem aporte da JP Morgan, empresa líder global em serviços financeiros.

Em 2023, mais de 120 empreendedoras pretas e pardas fizeram parte do projeto de formação. Segundo o Salto Aceleradora, R$ 2.826,60 foi a média do aumento de faturamento das participantes.