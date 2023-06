Após surto de sarna, afegãos serão levados de Guarulhos para Praia Grande

Guarulhos

Os cerca de 150 imigrantes afegãos que hoje vivem de forma temporária no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, serão transferidos entre esta sexta (30) e este sábado (1º) para uma colônia de férias do Sindicato dos Químicos em Praia Grande.

A ação coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública ao lado do governo de São Paulo, da prefeitura de Praia Grande e de organizações como o Acnur, a agência de refugiados da ONU, vem após um surto de sarna ser detectado entre o grupo, revelando condições precárias de higiene às quais estão submetidos.

Família afegã organiza seus pertences em acampamento de imigrantes que, enquanto esperam vaga em abrigos, ficam no Terminal 2 do Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos - Bruno Santos - 29.jun.23/Folhapress

Os imigrantes do país da Ásia Central buscam o Brasil como refúgio para fugir do regime fundamentalista do Talibã, que retomou o poder em agosto de 2021. Até o final de maio, o Brasil havia emitido 7.517 vistos de acolhida humanitária para afegãos, num procedimento que facilita o pedido de residência no país.

Ao chegarem no país, a maioria pelo Aeroporto de São Paulo, no entanto, muitas famílias não encontram vagas em abrigos —a Prefeitura de Guarulhos, por exemplo, diz que todas as vagas do município estão ocupadas atualmente. A saída encontrada, então, é ficar no aeroporto até que sejam redirecionados.

Segundo o secretário nacional de Justiça, Augusto de Arruda Botelho, essa se trata da ação emergencial para tirar o grupo que hoje vive no aeroporto dessa situação, mas outras estão na esteira.

À Folha ele diz que, junto a organizações da sociedade civil, estão sendo organizados planos para que as famílias depois sejam levadas para um local mais adequado e com mais oportunidades de inserção social e que novos locais de acolhimento estão sendo preparados para os futuros fluxos de refugiados.

No aeroporto, onde ficam no Terminal 2 em barracas improvisadas com mantas e tecidos, os imigrantes relatam que não têm acesso a banheiros para que possam tomar banho e fazer outros procedimentos de higiene, condição que potencializou o surgimento de infecções.

ONG's e especialistas em migração demandam que o Estado estruture um plano de acolhida a longo prazo para os afegãos. Do contrário, expressam ativistas que atuam no acolhimento a esse grupo, cenas como as recém-registradas no Aeroporto de Guarulhos voltarão a se repetir em breve, tão logo desembarquem novos imigrantes no país.