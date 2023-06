Biden comete gafe e diz que Putin está 'perdendo a guerra no Iraque'

São Paulo

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, se confundiu nesta quarta-feira (28) ao dizer que seu homólogo russo, Vladimir Putin, "está perdendo a guerra no Iraque", em uma referência ao conflito entre a Rússia e a Ucrânia.

Em uma conversa breve com repórteres antes de deixar a Casa Branca rumo a Chicago, o presidente americano foi questionado sobre o possível enfraquecimento de Putin após o motim liderado pelo líder mercenário russo Ievguêni Prigojin.

O presidente americano, Joe Biden, fala com a imprensa ao sair da Casa Branca antes de ir para Chicago - Jonathan Ernst/Reuters

"É realmente difícil dizer. Mas ele está claramente perdendo a guerra no Iraque. Ele está perdendo a guerra em casa e se tornou um pária em todo o mundo. Não apenas na Otan, não apenas na União Europeia. No Japão, em 40 nações", disse ele.

A declaração mostra que a Casa Branca continua prudente ao interpretar as consequências da rebelião fracassada do Grupo Wagner, fundado por Prigojin e ativo nos combates contra a Ucrânia. No último fim de semana, a força paramilitar se amotinou e se dirigiu para Moscou, mas recuou. Biden está na liderança de uma campanha do Ocidente em apoio à Ucrânia após a invasão russa, em fevereiro do ano passado.

Na terça-feira (27), Biden fez a mesma confusão durante um comício quando disse que havia conseguido unir os países ocidentais contra o ataque de Moscou ao Iraque.

Na noite desse mesmo dia, o presidente se corrigiu em um evento de arrecadação de fundos para sua campanha ao cometer outro erro. Ele disse que "China" no lugar de "Índia", cujo premiê, Narendra Modi, visitou a Casa Branca há uma semana.

"Você provavelmente viu meu novo melhor amigo —o primeiro-ministro de um pequeno país que agora é o maior do mundo, a China— quero dizer, Índia. A Índia não está procurando uma aliança permanente, mas eles estão procurando alguma proteção na região", afirmou.

Os lapsos do candidato à reeleição em 2024 de 80 anos costumam ser explorados por seus adversários republicanos, para quem as faculdades mentais do democrata estão comprometidas. A teoria reverbera entre parte dos eleitores —pesquisas de opinião mostram que a maioria dos americanos se preocupa com a idade de Biden.

Cerca de 73% dos entrevistados entre 21 e 24 de abril em uma pesquisa da agência de notícias Reuters com o Instituto Ipsos consideram Biden velho demais para trabalhar no governo. A maioria dos democratas, 63%, concordou com a afirmação.

Em maio do ano passado, o ex-presidente republicano dos EUA George W. Bush cometeu a mesma gafe ao confundir a invasão russa da Ucrânia com a Guerra do Iraque, iniciada em 2003 justamente sob seu governo.

"A decisão de um homem de lançar uma invasão totalmente injustificada e brutal do Iraque. Quero dizer, da Ucrânia", disse Bush durante evento em Dallas, no Texas. Após um breve silêncio, com um leve sorriso, completou: "Do Iraque também". "Enfim, tenho 75 [anos]", afirmou, arrancando risadas da plateia.

Bush ordenou a invasão sob o argumento de que o Iraque tinha armas de destruição em massa, o que nunca foi comprovado. A guerra durou oito anos, até a saída, em 2011, das últimas tropas de combate.