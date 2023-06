China interfere em estilo árabe de mesquitas e aperta controle contra muçulmanos

Nagu (China) | The New York Times

Andando por Nagu, uma cidade pequena nas montanhas do sudoeste da China, os sinais de uma vibrante comunidade muçulmana estão visíveis em toda parte.

Alto-falantes transmitem trechos de uma tradução chinesa do Alcorão. Mulheres com lenço na cabeça buscam seus filhos na escola. Textos em escrita árabe decoram a fachada das casas.

Sobre todo esse ambiente se eleva a mesquita Najiaying, um prédio branco coroado por uma cúpula dourada e quatro minaretes de 70 metros de altura. Há décadas a mesquita é motivo de orgulho da minoria étnica muçulmana hui que vive nesta região.

A mesquita Najiaying em Nagu, na província de Yunnan, China - Vivian Wang - 09.jun.23/The New York Times

No mês passado, essa mesquita foi palco de um enfrentamento. Na manhã de 27 de maio, após as autoridades enviarem guindastes de construção para o pátio da Najiaying, uma multidão de moradores enfrentou centenas de policiais enviados para supervisionar o trabalho. Enquanto os policiais bloqueavam a mesquita e usavam spray de pimenta, moradores lançavam garrafas de água e tijolos.

Os raros confrontos, descritos em entrevistas com testemunhas oculares e capturados em vídeos postados nas redes sociais, mostram como um aspecto da campanha do Partido Comunista C hinês para exercer maior controle sobre a religião pode se tornar mais violento.

Desde que o líder Xi Jinping chegou ao poder, mais de uma década atrás, o partido já demoliu igrejas cristãs, arrasou encraves budistas tibetanos e encarcerou muçulmanos uigures em campos ditos de reeducação, em nome da segurança política.

Mas o partido também tem perseguido grupos menos conhecidos, incluindo os hui, que compõem menos de 1% da população nacional e historicamente se assimilaram bem à maioria étnica han.

O partido tem sistematicamente fechado, demolido ou redesenhado à força mesquitas em encraves hui, condenando características arquitetônicas arábicas, como domos e minaretes, como prova de influência externa indesejada sobre o islã na China.

A resistência tem sido limitada, e a mesquita em Nagu, ao lado de outra grande na cidade próxima de Shadian, é uma das últimas mesquitas importantes com elementos arquitetônicos como esses que ainda está em pé na China.

Mas quando autoridades locais anunciaram planos para remover os domos das duas mesquitas e reconstruir seus minaretes em estilo supostamente mais chinês, habitantes de Nagu se opuseram.

"Este telhado representa nosso respeito e liberdade", disse Na, morador hui da cidade que tem 30 e poucos anos e pediu para ser identificado apenas por seu sobrenome, por temer retaliações do regime . Como muitas outras na cidade, a família de Na ajudou a pagar pelas reformas mais recentes da mesquita, no início dos anos 2000, quando os minaretes foram acrescentados à estrutura. "Agora estão dizendo que a voz deles vale mais que nossa liberdade de escolha."

As mesquitas de Nagu e Shadian têm importância na história da relação de Pequim com o islã, que oscila entre conflito e coexistência. A província de Yunnan, onde as duas se situam, é a mais etnicamente diversificada do país. Os huis –a maioria dos quais falam o mandarim, mas se distinguem por sua fé muçulmana— vivem ali há séculos.

A primeira versão da mesquita de Nagu foi construída no século 14 em um estilo chinês tradicional, com a construção disposta em volta de um pátio central. Os muçulmanos de Yunnan prosperaram como mercadores que comerciavam com o Sudeste Asiático.

Depois que os comunistas chegaram ao poder, as autoridades começaram a tachar a religião de contrarrevolucionária. Foi o caso especialmente durante o período de turbulência política conhecido como a Revolução Cultural, entre 1966 e 1976. Os muçulmanos de Shadian resistiram, e em 1975 as Forças Armadas destruíram a cidade.

Uma mesquita remodelada em Nagu, na província de Yunnan, onde a cúpula e os minaretes do edifício traseiro foram substituídos por um telhado de estilo chinês. A China está destruindo as características arquitetônicas de estilo árabe - Vivian Wang - 09.jun.23/The New York Times

Após a Revolução Cultural, quando a China começou a se abrir para o mundo, o regime se desculpou pelo massacre. Apoiou a reconstrução de Shadian e deixou que moradores –muitos dos quais podiam viajar para o exterior pela primeira vez— construíssem a Grande Mesquita, a maior no sudoeste da China, em seu estilo arábico. Inspirado na Mesquita do Profeta em Medina, na Arábia Saudita, o edifício comporta 10 mil pessoas e seus minaretes são visíveis de quilômetros de distância. Autoridades a promoveram como atração turística.

A mesquita de Nagu, a 145 km de Shadian, também cresceu e evoluiu, tornando-se um centro regional de formação de ímãs. Quando os fiéis locais acrescentaram um domo e outros elementos arábicos, a partir dos anos 1980, o regime não fez objeção. Em 2018, a mesquita ganhou o status de relíquia cultural.

"Essas mesquitas simbolizam o fato de o regime ter reconhecido que errou durante a Revolução Cultural", diz Ruslan Yusupov, que estuda a China e o islã na Universidade Harvard. Para ele, a mesquita de Shadian, em especial, lembra "tanto a violência quanto a recuperação patrocinada pelo Estado".

Em 2021 chegou a Nagu a chamada campanha de "significação", para remover elementos arábicos. Representantes do regime começaram a percorrer as casas de moradores, em alguns casos diariamente, para tentar persuadi-los a apoiar modificações à mesquita.

Um outdoor na cidade exibe um desenho do plano do regime: a mesquita sem domo e com os minaretes enfeitados com saliências laterais em camadas, como uma pagoda. Recentemente, funcionários públicos também têm ido de porta em porta em Shadian.

"Devido à grande autoridade que esses lugares ocupam na imaginação dos muçulmanos, o governo teve que deixar essas duas mesquitas para o final", diz Ruslan Yusupov.

Para moradores juis de Nagu, que o New York Times visitou pouco após o protesto, o plano de reformas da mesquita foi precursor de uma repressão mais ampla a seu modo de vida. Uma mulher na casa dos 30 anos cujo sobrenome também é Na (um nome comum na região de Nagu) contou que cresceu brincando e estudando na mesquita.

Vizinhos e parentes haviam se mudado a outras partes do país para fazer faculdade, mas retornado para viver no local graças ao ambiente de cidade pequena e religiosa, onde podiam transmitir seus valores muçulmanos a seus filhos.

Autoridades não estão recuando. Algumas horas depois de o enfrentamento começar, os policiais se retiraram da mesquita, antes das orações do meio-dia. Mas no dia seguinte autoridades divulgaram nota denunciando a "grave perturbação da ordem social" e prometendo "repressão severa". Nos dias seguintes, a mensagem foi transmitida várias vezes pelos alto-falantes, incluindo tarde da noite.

Comentários islamofóbicos se multiplicaram nas redes sociais chinesas, fortemente censuradas, incluindo declarações de comentaristas ligados ao governo. Em Nagu, moradores continuavam a entrar e sair da mesquita, mas o policiamento continuou rígido, com um drone sobrevoando o local. Policiais à paisana abordaram uma repórter do NYT e a fizeram ser levada de carro para fora da cidade.

Autoridades em Shadian também estavam em estado de alerta; funcionários interceptaram a repórter na estação de trem. Mas concordaram em levá-la à Grande Mesquita.

A Grande Mesquita de Shadian, na província de Yunnan, na China - Vivian Wang/The New York Times

"É claro que o Alcorão veio da Arábia Saudita, mas depois de chegar à China é preciso que se adapte", diz Li Heng, funcionário do escritório local de assuntos étnicos e religiosos. "Quando nossos imãs fazem sermões, precisam integrar a eles os valores socialistas fundamentais que o governo promove."

Li insiste que as autoridades não estão interferindo na liberdade religiosa e que o plano só seria implementado com o aval da população local. "O patriotismo é a forma mais elevada de crença religiosa."

Em Nagu, os guindastes continuavam no pátio da mesquita, vários dias após os embates. A demolição provavelmente seria inevitável, diz Na, o morador hui. Mas ele espera que as pessoas possam conservar outras liberdades das quais não estão dispostas a abrir mão. Para ele, isso inclui o direito de transmitir sua religião para seus filhos.

"Se você não proteger o que é mais importante para você, outros o verão como alguém para quem nada é imprescindível e vão pisoteá-lo."