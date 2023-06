Fila para tirar visto americano em SP supera 620 dias; capital é 12ª cidade com maior demora

São Paulo

O tempo de espera para agendar uma entrevista para a primeira emissão do visto americano de turismo ou negócios em São Paulo chegou a 624 dias nesta quarta-feira (14), segundo o Departamento de Estado dos Estados Unidos. Já quem precisa renovar o documento deve entrar numa fila de 79 dias.

O número para o primeiro documento representa uma variação de 2,2%, para cima, em relação ao que era observado no final de maio, quando brasileiros em São Paulo precisavam esperar 610 dias para emitir os papéis. O tempo de espera para a renovação se manteve estável —era de 80 dias no mês passado.

Filas para entrevistas começaram a aumentar após a pandemia de Covid-19, que impactou o funcionamento dos consulados e embaixadas - Gabriel Cabral/Folhapress

Com fila de quase 21 meses, a capital paulista aparece na 12ª posição das cidades com o maior tempo de espera do mundo para agendar a entrevista da primeira emissão, segundo levantamento feito pelo escritório de advocacia AG Immigration, especializado em questões migratórias. A campeã no quesito é Bogotá, na Colômbia, onde os solicitantes têm de esperar 801 dias.

As mexicanas Guadalajara e Cidade do México completam o topo do ranking com tempo de espera de 766 dias e 749 dias, respectivamente, para o primeiro visto americano de turismo.

No Brasil, o escritório em São Paulo é o que tem as filas mais longas atualmente. No Rio de Janeiro, os que querem tirar visto pela primeira vez devem esperar 471 dias, e os que precisam de renovação, 1 dia. No Recife, são 468 e 14 dias; em Porto Alegre, 430 e 7 dias. O consulado em Brasília tem o menor tempo de espera para a primeira emissão: 303 dias; para renovação, 2.

É possível consultar o tempo de espera para vários tipos de visto, nos diferentes consulados dos EUA no país, no site do Departamento de Estado. Os de turismo são os B1/B2.

O consulado americano afirma que os números são dinâmicos e que muitos turistas conseguem adiantar a data das entrevistas, sem custo adicional, devido a cancelamentos de outros solicitantes e à abertura de novos horários de atendimento. Além disso, é possível pedir a antecipação da entrevista em casos emergenciais, como morte de parentes imediatos e tratamentos médicos.

O tempo de agendamento começou a aumentar de forma mais acentuada como efeito direto da pandemia de Covid-19, que impactou o funcionamento das missões diplomáticas. No período de restrições mais severas, os EUA deixaram de emitir autorizações de entrada não emergenciais para estrangeiros.

A máxima história em São Paulo foi registrada na semana de 5 a 9 deste mês, quando o tempo de espera chegou a 630 dias, segundo o levantamento da AG Immigration.

A partir de sábado (17), o preço da emissão do visto de turismo americano terá reajuste no Brasil. A taxa, que hoje é de US$ 160 (R$ 799), passará a ser de US$ 185 (R$ 924), acréscimo de R$ 125, de acordo com a cotação atual.

Segundo o governo americano, o reajuste busca balancear as receitas com os custos dos atendimentos, cuja demanda "está se recuperando significativamente mais rápido do que o previsto anteriormente".



Cidades com os maiores tempo de espera para o visto americano de turismo*

1º Bogotá (Colômbia) - 801 dias

2º Guadalajara (México) - 766

3º Cidade do México (México) - 749

4º Toronto (Canadá) - 723

5º Ottawa (Canadá) - 696

6º Halifax (Canadá) - 676

6º Québec (Canadá) - 676

8º Katmandu (Nepal) - 666

9º Nogales (México) - 658

10º Ciudad Juárez (México) - 641

11º Vancouver (Canadá) - 625

12º São Paulo - 624

26º Rio de Janeiro - 471

28º Recife - 468

32º Porto Alegre - 430

55º Brasília - 303

*em 14 de junho de 2023

Fonte: escritório de advocacia AG Immigration