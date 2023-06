Suíços querem reduzir importação de petróleo, indica boca de urna de refendo

São Paulo

Os suíços foram às urnas neste domingo (18) para votar em um referendo sobre medidas para combater a crise climática —assunto sensível para este país que viu um derretimento dramático de suas geleiras. Os Alpes, ponto turístico da Suíça, perderam um terço de seu volume entre 2001 e 2022.

Entre os pontos da consulta está a aprovação de uma lei que obrigará o país alpino a reduzir drasticamente sua dependência das importações de petróleo e gás e apostar no desenvolvimento de alternativas ecológicas.

Cartaz em que se lê 'invista em nosso futuro' incentiva eleitores a votar por lei do clima na Suíça - Fabrice Coffrini/AFP

A Lei Federal de Metas de Proteção do Clima, como foi batizado o texto, propõe um apoio financeiro de 2 bilhões de francos suíços (R$ 10,6 bilhões) ao longo de uma década. O montante seria destinado para substituir parte da calefação a gás ou petróleo, além de ajudar empresas a avançar em inovações verdes.

A princípio, ativistas climáticos pressionaram pela proibição total do consumo de petróleo e gás até 2050. O governo, porém, produziu uma contraproposta que amenizou o projeto original.

Pesquisas de boca de urna feitas pelo instituto gfs.bern indicam que os eleitores foram favoráveis ao texto final. As estimativas apontam que 58% dos eleitores votaram a favor da lei —a divulgação do resultado oficial é esperada para este domingo.

A tendência se dá a despeito da oposição do direitista Partido do Povo Suíço (UDC), que aponta para eventuais prejuízos para a economia da nação. O partido argumenta que alcançar a neutralidade do carbono até 2050 levaria, na prática, à proibição dos combustíveis fósseis. Do ponto de vista da legenda, esse cenário coloca em risco o acesso à energia e pode encarecer a eletricidade. O líder do UDC, Marco Chiesa, chegou a chamar o projeto de "utópico" e alertou que a iniciativa "não teria impacto" no clima.

No passado, o partido teve sucesso ao promover esse tipo de mensagem. Em 2021, por exemplo, conseguiu impedir a aprovação de uma primeira versão dessa mesma proposta. Atualmente, porém, o raciocínio não ganha tanta tração no país —com exceção da UDC, todas as grandes siglas apoiaram o projeto, e pesquisas recentes mostraram forte apoio à neutralidade de carbono.

No período entre as duas propostas, começou a Guerra da Ucrânia, que parece ter convencido os cidadãos a reduzir a dependência de fontes estrangeiras de energia. Os defensores do texto argumentam que a lei é necessária para garantir segurança energética, já que hoje a Suíça importa cerca de três quartos de sua energia.

Em uma segunda votação também neste domingo, 79% dos cidadãos apoiaram um imposto de 15% para grandes empresas multinacionais, segundo as primeiras pesquisas de boca de urna. Em 2021, a Suíça juntou-se a quase 140 países que assinaram um acordo da OCDE (Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico), entidade conhecida como "clube dos países ricos", para estabelecer uma alíquota mínima de imposto para grandes empresas.

A medida visa limitar a transferência de lucros para países com impostos baixos, como a Suíça. Grande parte dos 26 cantões da nação tem algumas das taxas de imposto corporativo mais baixas do mundo —um trunfo para atrair empresas ao país de altos salários. A Suíça abriga escritórios e sedes de cerca de 2.000 empresas estrangeiras, como o Google, além de 200 multinacionais suíças, como a Nestlé.

Mesmo com o aumento, o país ainda terá um dos impostos corporativos mais baixos do mundo. O governo suíço estima que o tributo gere de 1 bilhão a 2,5 bilhões de francos suíços no primeiro ano (R$ 5,3 bilhões a R$ 13,4 bilhões).