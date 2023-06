Vídeo mostra momento em que crianças foram resgatadas na Colômbia

São Paulo

O governo da Colômbia divulgou um vídeo que mostra o momento em que as quatro crianças indígenas perdidas na selva havia 40 dias foram resgatadas, na última sexta-feira (9).

Lesly, 13, Soleiny, 9, Tien Noriel, 5, e Cristin, 1, foram retiradas do local por um helicóptero posicionado a 60 metros de altura do ponto em que montaram abrigo. Elas estavam a 5 km do local do acidente.

De acordo com o Ministério da Defesa da Colômbia, a visibilidade da região é baixa, e a floresta é formada por árvores altas. A operação aconteceu no final da noite de sexta. Logo após o resgate, a Força Aérea colombiana levou as quatro crianças para um hospital militar na capital Bogotá.

Embora debilitados, os irmãos estão fora de perigo, segundo os primeiros relatórios médicos. Eles estão recebendo tratamento com alimentos leves, atendimento psicológico e cuidados tradicionais indígenas.

As crianças estavam desaparecidas desde 1º de maio, quando o monomotor Cessna 206 decolou em Araracuara com destino a San Jose del Guaviare. Já na região onde deveria pousar, emitiu um alerta devido a uma falha no motor e desapareceu dos radares. Além das quatro crianças, estavam a bordo três adultos: o piloto, Hernando Murcia Morales, o líder indígena Herman Mendoza e a mãe dos menores, Magdalena Mucutuy. Os três morreram, e seus corpos foram encontrados no avião.