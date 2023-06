China mantém base em Cuba para espionar EUA há anos, diz membro da Casa Branca

The New York Times

Uma base de espionagem chinesa em Cuba capaz de interceptar sinais eletrônicos de edifícios militares e comerciais dos EUA na região está em operação desde 2019, quando as instalações da China foram modernizadas, ou mesmo antes, afirmou um funcionário do governo do presidente americano, Joe Biden.

Homem passa por um muro pintado com a bandeira de Cuba em Havana - 7.fev.23 - Yamil Lage/AFP

Em condição de anonimato para discutir informações sensíveis de inteligência, o funcionário disse que a base de espionagem é um problema que o democrata herdou do ex-presidente Donald Trump.

Após Biden assumir a Presidência, sua gestão teria sido informada sobre a base em Cuba e também sobre planos que a China estaria traçando para construir instalações semelhantes em várias partes do mundo.

O governo americano vem trabalhando para combater os esforços de Pequim para fincar presença na região e em outros lugares, disse o funcionário, principalmente por meio de discussões diplomáticas com países que a China estaria considerando para potencialmente abrigar essas bases. O funcionário disse ainda que a administração atrasou os planos chineses, mas ele se negou a dar mais detalhes.

A existência de um acordo para a construção de uma base de espionagem chinesa em Cuba, divulgada primeiramente pelo Wall Street Journal, suscitou uma resposta forte do Capitólio.

Em nota conjunta divulgada na quinta (8), o senador democrata Mark Warner, presidente do Comitê de Inteligência da Casa, e o líder republicano do comitê, senador Marco Rubio, disseram estar "preocupados com relatos de que Havana e Pequim estariam cooperando para atingir os EUA e nosso povo".

Não está claro se Pequim e Havana têm planos para aprimorar mais as capacidades de coleta de inteligência da China em Cuba. O porta-voz do Conselho Nacional de Segurança John Kirby negou as informações divulgadas antes na semana, dizendo que não são precisas. Segundo ele, "temos tido preocupações reais sobre o relacionamento da China com Cuba, e desde o primeiro dia desta administração estamos preocupados com as atividades da China em nosso hemisfério e no mundo".

Alguns críticos do governo Biden questionaram as motivações da resposta do governo.

"Por que a administração Biden negou anteriormente esses relatos sobre uma base de espionagem do PC Chinês em Cuba? Por que ela minimizou o balão de espionagem ‘bobo’ do PC?", disse em comunicado no sábado, aludindo ao Partido Comunista chinês por sua sigla, o deputado republicano Mike Gallagher, presidente do comitê seleto da Câmara que estuda a competição estratégica com a China.

Os esforços globais de Pequim para construir bases militares e postos de escuta já foram documentados previamente, mas os relatos detalharam a extensão em que a China está levando suas operações de coleta de inteligência para cada vez mais perto dos EUA. A costa de Cuba fica a menos de 160 quilômetros da parte mais próxima da Flórida, uma distância suficientemente pequena para aumentar a capacidade tecnológica chinesa de conduzir inteligência de sinais por meio do monitoramento de comunicações eletrônicas no sudeste dos EUA, que possui várias bases militares.

Os relatos vieram à tona em um momento desconfortável para a administração Biden, que vem procurando normalizar as relações com a China após um período prolongado de tensão aumentada.

Várias iniciativas diplomáticas, militares e climáticas entre os dois países foram paralisadas no ano passado depois de a então presidente da Câmara, a democrata Nancy Pelosi, ter ido a Taiwan, ignorando objeções de Pequim, que considera a ilha na prática autônoma parte de seu território.

Neste ano, encontros de alto nível, incluindo uma viagem oficial do secretário de Estado Antony Blinken, voltaram a ser cancelados depois de um suposto balão de espionagem chinês ser avistado sobrevoando os EUA e pairando nas proximidades de locais militares sensíveis. A expectativa é que Blinken faça a visita oficial a Pequim em breve, e não está claro se os planos podem ser complicados pela revelação da existência de uma base de espionagem chinesa tão perto de território americano.

Há outros problemas em torno da visita, incluindo chamados crescentes para que a China liberte Yuyu Dong, jornalista que está detido desde fevereiro de 2022 e aguarda julgamento por acusações de espionagem que, segundo seus familiares, são falsas. Ex-bolsista da Fundação Nieman de Jornalismo, em Harvard, Dong se reuniu publicamente com diplomatas e jornalistas de EUA e Japão em Pequim.