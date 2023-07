Chanceler da China está doente e será substituído em fórum asiático

Reuters

O ministro das Relações Exteriores da China, Qin Gang, não comparecerá a uma reunião diplomática na Indonésia nesta semana por motivos de saúde, disse um porta-voz de sua pasta nesta terça-feira (11). Em seu lugar estará o diplomata Wang Yi.

O encontro em Jacarta acontecerá na quinta-feira (13) e inclui, além do representante chinês, os chanceleres dos países da Asean (Associação das Nações do Sudeste Asiático). A reunião antecede a Cúpula do Leste Asiático de sexta-feira (14) e o fórum regional do bloco.

O ministro das Relações Exteriores da China, Qin Gang, visita Oslo, na Noruega - Terje Pedersen - 12.mai.23/NTB via REUTERS

"O conselheiro de Estado e ministro das Relações Exteriores Qin Gang não pode comparecer a esta reunião ministerial da Asean por motivos de saúde", disse um porta-voz, sem entrar em detalhes.

A atribuição não será novidade para Wang: ele chefiava a pasta de Relações Exteriores até o último dezembro, quando Qin, 57, entrou em seu lugar. O atual chanceler foi visto pela última vez em público em 25 de junho em Pequim, depois de se reunir com autoridades de Sri Lanka, Rússia e Vietnã —ausência que não passou despercebida.

Questionado na última sexta-feira (7) sobre um artigo do site americano Politico que citava possíveis questões de saúde por trás da ausência de Qin, um porta-voz da pasta desconversou.

O chanceler deveria se encontrar com o chefe de política externa da União Europeia, Josep Borrell, na semana passada em Pequim. Sem dar explicações, porém, a China cancelou o encontro pouco antes da viagem do espanhol. "Receberemos o representante Borrell na China o mais cedo possível para ambos os lados", disse um porta-voz na ocasião.

O secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, também deve comparecer às reuniões em Jacarta nesta semana, em outra oportunidade de negociações com a China —nos últimos meses, Washington tem buscado melhorar as relações azedas entre as duas potências. O americano se encontrou com Qin e Wang em Pequim no mês passado, na primeira visita à China de um secretário de Estado dos EUA em cinco anos.