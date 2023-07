Chuvas causam destruição e ameaçam barragem no nordeste dos EUA

Washington

Chuvas extremas que atingiram o nordeste dos Estados Unidos nos últimos dias destruíram estradas, prenderam moradores em suas casas e provocaram interrupções em serviços básicos.

A precipitação atingiu com mais força o estado de Vermont no domingo (9) e deixou um rastro de destruição que pode voltar a se repetir com mais chuvas previstas para esta semana. As tempestades também caíram sobre outros estados da região, como Connecticut e Nova York, onde uma pessoa morreu no vale do rio Hudson.

Morador em canoa passa perto de carros parcialmente submersos em água da chuva em Montpelier, no estado americano de Vermont - Brian Snyder - 11.jul.23/Reuters

Em Vermont, barcos e helicópteros foram usados em todo o estado para resgatar mais de 200 moradores ilhados, segundo autoridades, e as operações de resgate ainda podem durar semanas. Nesta quarta-feira (12), a capital, Montpellier, ainda estava coberta de lama, e alarmes se ouviam por toda a cidade, segundo a imprensa local.

Em algumas partes da cidade, o nível de água acumulada passa de 1,5 metro de altura, o que destruiu porões de casas e estoques de lojas. O serviço de trens também permanece suspenso, com interrupções de trilhos por quedas de árvores e acúmulo de lama.

"A devastação e as inundações que estamos vivendo em Vermont são históricas e catastróficas. Não está nem próximo de acabar", disse o governador republicano Phil Scott na terça (11). Milhares perderam suas casas e seus negócios, afirmou. Apenas no domingo, foram registrados 22 centímetros de chuva em algumas partes do estado.

Há ainda preocupações com a capacidade da barragem de Wrightsville, próximo à capital, de suportar o acúmulo de água —um vazamento poderia inundar toda a cidade. "Isso nunca aconteceu desde que a barragem foi construída, e não há precedentes para o dano em potencial", disse o administrador da capital, Bill Fraser.

"Acho que todos entendemos que agora estamos vivendo o pior desastre natural em Vermont desde 1927", afirmou o senador Bernie Sanders, que representa o estado em Washington.

No estado de Nova York, onde uma pessoa morreu, a governadora Kathy Hochul, democrata, afirmou que "este é o nosso novo normal". "Somos a primeira geração a sentir os impactos das mudanças do clima e a última geração com uma chance de fazer algo sobre isso."

Preocupa as autoridades a previsão do tempo para estas quinta (13) e sexta-feira (14), quando, segundo o Serviço Nacional de Meteorologia, há potencial de retorno de chuva forte para o nordeste do país.

Eventos climáticos extremos têm ficado cada vez mais frequentes na América do Norte. Essa mesma região passou dias coberta por fumaça de incêndios florestais recordes no Canadá em junho passado.

Condições extremas afetam todo o país, e há previsão de enchentes também no Arkansas, no sul dos EUA. Já o sudoeste enfrenta uma onda de calor extremo, que atinge estados como o Arizona.

Temperaturas cinco graus acima do normal foram registradas em Phoenix, capital do estado, onde a previsão do tempo aponta máxima de 48°C no sábado (15), com "condições de muito perigosas a potencialmente ameaçadoras à vida", segundo comunicado do serviço de meteorologia. "Não subestime os perigos."