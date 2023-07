Documentário que retrata jornalistas ameaçados é indicado ao Emmy

Lisboa

O documentário "Endangered" (ameaçados de extinção), da HBO, foi um dos indicados ao Emmy 2023, o principal prêmio da indústria americana de televisão e streaming. A produção mostra o cotidiano de jornalistas em países em que as liberdades de expressão e de imprensa estão ameaçadas.

A repórter especial da Folha Patricia Campos Mello faz parte do grupo de quatro repórteres que a obra acompanha. No documentário, ela conta como a liberdade de imprensa ainda é frágil na jovem democracia brasileira e relata como se tornou alvo de ataques do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Cartaz do documentário 'Endangered', de Heidi Ewing e Rachel Grady - Divulgação

A obra ainda acompanha a fotojornalista mexicana Sáshenka Gutiérrez, especializada em coberturas de protestos e de violência; o fotojornalista Carl Juste, do americano Miami Herald; e Oliver Laughland, correspondente do jornal britânico The Guardian nos EUA, que é retratado durante a cobertura da campanha de Donald Trump, quando foi hostilizado por apoiadores do ex-presidente.

A produção foi indicada à categoria de melhor documentário de atualidades e concorre com outras cinco produções. São elas: "11 minutes", do Paramount, sobre o tumulto que levou à morte de mais de 150 pessoas durante uma celebração do Halloween em Seul; "Retrograde", da National Geographic, sobre os meses finais da presença de tropas americanas no Afeganistão; "The Trapped 13: How We Survived The Thai Cave", da Netflix, sobre o resgate de 12 meninos de uma caverna inundada na Tailândia em 2018; "Wuhan Wuhan", da PBS, sobre os meses iniciais da pandemia na China; e "Let the Little Light Shine", também da PBS, sobre a mobilização contra o fechamento de uma escola de referência nos EUA.

Lá fora Receba no seu email uma seleção semanal com o que de mais importante aconteceu no mundo; aberta para não assinantes. Carregando...

A organização do Emmy informou que a premiação não acontecerá no dia 18 de setembro, como estava programado. A decisão, tomada pela Academia Nacional de Artes e Ciências Televisivas, ocorre em meio às atuais greves dos sindicatos dos atores e dos roteiristas de Hollywood.

Esta é a primeira vez que o Emmy é adiado desde 2001, quando o evento foi remarcado em razão dos ataques do 11 de Setembro e, mais tarde, da invasão do Afeganistão pelo Exército americano.