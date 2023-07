Paradeiro de soldado dos EUA que entrou na Coreia do Norte ainda é desconhecido

Washington | AFP

A Coreia do Norte tem se calado frente a tentativas dos EUA de buscar informações sobre o paradeiro do soldado americano capturado após cruzar a fronteira do país sem autorização.

"O Pentágono entrou em contato com seus homólogos do Exército norte-coreano, mas essas comunicações ainda não foram respondidas", disse Matthew Miller, porta-voz do Departamento de Estado americano, a repórteres nesta quinta-feira (19).

Soldado da Coreia do Norte tira fotos na direção de militares da vizinha Coreia do Sul na região da zona desmilitarizada na península - Ed Jones - 18.jul.23/AFP

Embora Washington não mantenha relações diplomáticas com Pyongyang, os EUA dispõe de outros canais para se comunicar com os norte-coreanos. No entanto, a falta de notícias sobre o paradeiro do soldado de 23 anos causa preocupação em autoridades americanas.

"Estou muito preocupada que o soldado Travis King esteja nas mãos dos norte-coreanos e com o tratamento que deram a ele", disse Christine Wormuth, secretária do Exército dos EUA, no Fórum de Segurança de Aspen, no estado americano do Colorado.

Após servir como batedor de cavalaria na 1ª Divisão Blindada da Coreia do Sul, King ficou quase dois meses detido no país. Ele enfrentou acusações de agressão e foi multado por danificar um carro da polícia.

King estava no aeroporto, prestes a ser enviado para o Texas, quando conseguiu retornar à zona desmilitarizada e atravessar a fronteira. O motivo da travessia ainda é desconhecido.

Segundo uma testemunha disse ao britânico The Guardian, um soldado americano gritou para outros agentes de segurança interceptarem King, mas a "travessia foi em segundos". Ele é o primeiro americano conhecido a ser mantido na Coreia do Norte em quase cinco anos.

Wormuth também disse na quinta que King "teria enfrentado consequências adicionais" se tivesse retornado aos EUA como planejado, embora não esteja claro se havia alguma pena de prisão.

"Ele havia agredido um indivíduo na Coreia do Sul, estava sob custódia do governo sul-coreano e voltaria aos Estados Unidos e enfrentaria as consequências no Exército. Tenho certeza de que ele estava preocupado com isso", disse Wormuth.

Soldado do Exército dos EUA, Travis King tem paradeiro desconhecido - via Reuters

Em fevereiro, um tribunal de Seul o multou em 5 milhões de won (US$ 3.950) por agredir uma pessoa não identificada e danificar um veículo da polícia. King também foi acusado de socar um homem em uma boate de Seul, embora a corte tenha rejeitado a acusação porque a vítima não queria que o soldado fosse punido.

O imbróglio atual ocorre num momento de agravamento das tensões na península coreana. Nesta terça-feira, um submarino americano de capacidade nuclear atracou em Busan, no Sul. Em resposta, o regime da Coreia do Norte disparou dois mísseis balísticos nesta quarta –os artefatos caíram no mar.