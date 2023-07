Esquerda e direita disputam eleições na Espanha voto a voto com 75% das urnas apuradas

Madri

Os resultados iniciais das eleições gerais da Espanha deste domingo (23) indicam pode ser que não seja tão fácil para a direita tomar o poder como se esperava.

Com 75% das urnas apuradas, o PSOE (Partido Socialista Operário Espanhol), sigla do atual premiê Pedro Sánchez, tem a liderança, com 32,49%. Já o opositor aparece em segundo, com 31,77%. O ultradireitista Vox e o esquerdista Sumar aparecem com cerca de 12%. Os dados são da RTVE, rede pública de rádio e televisão do país, e do El País, maior jornal da Espanha.

Isso afasta, ao menos por ora, a sombra da ultradireita do poder na Espanha pelos próximos quatro anos. O conservador PP, de Alberto Feijóo, esperava contar com o Vox, conhecido por suas posições anti-imigração e anti-direitos LGBTQIA+, para formar maioria no Congresso.

Os números temporários contradizem as previsões das principais pesquisas eleitorais do país. Elas indicavam, em média, que o conservador PP (Partido Popular) teria 34% das intenções de votos, e o esquerdista PSOE , apenas 28%. Já o Vox e o Sumar —coligação de esquerda que reúne seis partidos nacionais e outros 14 regionais— apareciam empatados com 13% das intenções.

Alberto Feijóo, líder do PP e favorito para ser o novo premiê da Espanha, vota em Madri neste domingo (23) - Juan Medina/Reuters

No sistema parlamentarista da Espanha, não se vota em candidatos, mas em partidos. Estes, por sua vez, indicam os deputados para as 350 cadeiras que compõem o Legislativo. A sigla ou a coalizão que conquistar a maioria das cadeiras —ou 176 delas— estará apta a escolher o próximo premiê.

Por ora, a possível coligação entre PP e Vox aparece com 165 cadeiras, faltando 12 para a maioria. Já o bloco PSOE e Sumar reúne 157 deputados. No entanto, a exemplo do que ocorreu no governo de Sánchez desde 2019, cinco partidos menores, entre eles os independentistas catalães e bascos, declararam a intenção de se unir ao socialista, chegando assim a exatas 176 cadeiras.

Um agregador de pesquisas do jornal El País indicava durante a semana que as chances de que PP e Vox conseguissem, juntos, os 176 deputados necessários eram de 55%. Haveria ainda 15% de possibilidade que, juntos, o PSOE, o Sumar e os partidos separatistas catalão e basco alcançassem a maioria.

Candidatos das legendas de esquerda esperavam que os eleitores se mobilizassem neste domingo para impedir justamente esse cenário, encorajados ainda por uma aparente vitória em um debate televisivo esta semana, ao qual o líder do PP faltou.

Nos últimos dias, o PP passou a insinuar com cada vez mais clareza que não tinha expectativa de conquistar sozinho os 176 assentos necessários para governar. Isso significa que ele muito provavelmente terá de se juntar à ultradireita do Vox para formar uma coalizão.

Caso se concretize, o cenário contradiria as críticas que Feijóo fez ao Vox durante a campanha. Alguns afirmam, porém, que ele usou a tática para entregar o mínimo de ministérios possíveis ao Vox.

É a primeira vez na história recente que os espanhóis votaram durante o verão. Isso ocorreu porque, após o PSOE perder as eleições regionais em maio para o PP, o premiê Pedro Sánchez antecipou em quase quatro meses o pleito geral que estava programado para 10 de novembro. A ideia do PSOE era conter um desgaste maior frente ao crescimento da direita e diminuir a possibilidade de que o PP continuasse crescendo.

O comparecimento às urnas chegou a quase 70%, de um universo de mais de 37 milhões de espanhóis aptos a votar, acima dos 66% das eleições de 2019. Quase 7% dos eleitores votaram antecipadamente pelos correios.