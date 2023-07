Policial que matou jovem na França arrecada mais de R$ 5 mi em sites de vaquinhas

RFI

O policial Florian M., 38 anos, autor do disparo que matou o adolescente Nahel durante uma blitz em Nanterre, nos arredores de Paris, foi indiciado por homicídio doloso. Desde então, ele tem recebido apoio simbólico, mas também financeiro, de dezenas de milhares de representantes e simpatizantes da extrema direita na França. A morte do jovem foi o estopim de uma série de protestos violentos em várias cidades do país.

A vaquinha online lançada em apoio à família do policial já tinha ultrapassado € 1 milhão (o equivalente a mais de R$ 5 milhões) no início da tarde desta segunda-feira (3). Outra coleta, lançada por um coletivo de motoqueiros da região parisiense, arrecadou mais de € 60 mil (R$ 310 mil).

O militante de extrema direita Jean Messiha, ex-porta-voz da campanha do ex-candidato de extrema direita à presidência, Eric Zemmour, é o organizador da primeira coleta. Na descrição publicada no site francês que hospeda a iniciativa, ele explica que a vaquinha foi criada "em apoio à família do policial de Nanterre, Florian M., que fez seu trabalho e hoje está pagando caro por isso".

Manifestantes entram em confronto com a polícia de choque em Marselha, sul da França, pelo assassinato de um motorista adolescente pela polícia francesa em um subúrbio de Paris - Christophe Simon - 30.jun.23/AFP

Messiha já havia tentado organizar outra vaquinha online, em 30 de junho, que chegou a atingir € 5 mil (R$ 25 mil) e foi suspensa cerca de 20 minutos depois. O primeiro site teria pedido uma cópia da carteira de identidade da mulher do policial para manter a coleta ativa. Messiha então preferiu trocar de plataforma e utilizar a GoFundMe.

Organização critica iniciativa

A organização coletiva Sleeping Giants France, que luta contra o financiamento dos "discursos que incitam ao ódio", pediu à GoFundMe que verificasse se a vaquinha lançada por Messiha respeitava os termos e condições gerais de utilização.

"A simples existência dessa iniciativa aumenta o sentimento de injustiça e gera tensão", escreveu o coletivo no Twitter, pedindo que o dinheiro também não seja usado para pagar as custas processuais do policial.

Membros da oposição francesa também criticaram a coleta, segundo o canal de TV francês BFMTV. "Vocês alimentam uma situação social complexa e apoiam um policial indiciado por homicídio doloso", escreveu o secretário do Partido Socialista, Olivier Faure. Muitos políticos da esquerda francesa pediram que a vaquinha fosse suspensa.

"Jean Messiha está botando lenha na fogueira e gerando tumultos. Obter centenas de milhares de euros para um policial indiciado é indecente e escandaloso", denunciou Eric Bothorel, deputado do partido Renaissance, do presidente Emmanuel Macron.

O secretário de Segurança Pública de Paris, Laurent Nunez, recusou-se a fazer comentários. Os sindicatos da polícia apoiaram a iniciativa.

"Quando um policial está em uma situação dessas, tem que se virar sozinho. E é por isso que existem vaquinhas espontâneas de outros colegas para ajudar a família", explicou o secretário nacional de um dos principais sindicatos policiais da França, Jean-Christophe Couvy.

(Com informações da AFP)