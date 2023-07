Principal partido do Camboja vence eleições, e premiê prepara sucessão

Phnom Penh (Camboja) | Reuters

O Partido Popular do Camboja (CPP), que governa o país do Sudeste Asiático, afirmou ter vencido as eleições deste domingo (23), em um pleito sem oposição real.

Reeleito, o premiê Hun Sen, que está no poder há 38 anos e é um dos chefes de governo mais duradouros do mundo, deverá seguir adiante com seus planos de transferir o cargo para o filho Hun Manet.

O premiê Hun Sen vota nas eleições gerais no Camboja - Tang Chhin Sothy - 23.jul.23/AFP

De acordo com as autoridades eleitorais, compareceram às urnas 8,1 milhões de pessoas, ou 84% do eleitorado do país, índice de participação mais alto desde os anos 90. O CPP liderava a apuração em uma disputa contra 17 partidos obscuros.

"Ganhamos de lavada [...] mas ainda não podemos calcular o número de assentos [no Parlamento]", declarou Sok Eysan, porta-voz do CPP.

Hun Sen, 70, foi guerrilheiro do Khmer Vermelho, mas rompeu com o grupo comunista e se exilou no Vietnã após sua ascensão ao poder no Camboja —de 1975 a 1979, a ditadura do Khmer Vermelho conduziu um genocídio com mais de 1,5 milhão de mortos.

Após retornar ao Camboja, Hun Sen ocupou posições de destaque no governo e se tornou primeiro-ministro em 1985. Desde então, vem governando o país com mão de ferro, e a repressão política forçou centenas de opositores a fugir do país.

Na última quinta-feira (20), Hun Sen anunciou que seu filho Hun Manet poderia se tornar primeiro-ministro no mês que vem. Ele conquistou um assento na Assembleia Nacional nas eleições deste domingo e poderá se tornar o próximo governante caso tenha respaldo da Casa.

Hun Manet, 45, é general e obteve formação acadêmica nos EUA e no Reino Unido. Ele fala pouco com a imprensa e dá poucas pistas sobre a sua visão para o futuro do Camboja e seus 16 milhões de habitantes.