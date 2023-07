Protestos em Israel contra reforma do Judiciário voltam a ganhar força

Tel Aviv | Reuters

O maior protesto em semanas contra a reforma do Judiciário em Israel aconteceu neste sábado (8) em Tel Aviv. Dezenas de milhares de pessoas também se manifestaram em outras localidades no restante do país, de acordo com os canais de notícias N12 e Channel 13.

Os líderes dos protestos afirmam que planejam intensificar as manifestações na próxima semana.

Vista aérea mostra manifestantes segurando faixas que dizem, em hebraico, "resista" e "o mais importante é não ter medo de jeito nenhum" - Oren Alon/Reuters

"Não temos escolha, temos que defender nossa democracia", disse Sigal Peled-Leviatan, 51, que trabalha na área de tecnologia e esteve presente em Tel Aviv.

Na segunda-feira (3), o aeroporto Ben Gurion, o maior de Israel, foi palco de cenas caóticas após milhares de manifestantes irem ao local —37 deles foram presos. Os manifestantes invadiram dois terminais e permaneceram ali por várias horas. Do lado de fora, outros ativistas se aglomeravam nas ruas, formavam barricadas e geravam engarrafamento.

A confusão atrasou voos por horas, segundo o Times of Israel —o Ben Gurion costuma transportar cerca de 90 mil passageiros por dia no mês de julho.

As manifestações haviam arrefecido desde o final de março, quando o premiê Binyamin Netanyahu havia interrompido o plano para tentar fazer negociações com a oposição após semanas de protestos e agitação política. Depois de conversas infrutíferas, Bibi, como é conhecido Netanyahu, decidiu retomar a iniciativa com um novo texto da proposta.

Espera-se que o Parlamento israelense inicie na próxima semana a primeira de três sessões sobre a atual versão do projeto de lei, que limita os poderes do Supremo Tribunal de deliberar contra decisões do governo, ministros e autoridades.

Manifestantes durante marcha em Tel Aviv - Corinna Kern/Reuters

No fim de junho, Netanyahu disse ter abandonado um item considerado crucial da controversa proposta de reforma judicial. Em entrevista ao americano The Wall Street Journal, o premiê afirmou ter derrubado a regra que permitiria ao Parlamento anular decisões da Suprema Corte por maioria simples. Já o trecho que altera o processo de nomeação de juízes será alterado, mas não descartado.

Netanyahu iniciou a reforma judicial logo após tomar posse, em 29 de dezembro, movimento que colocou o país em ebulição e causou uma das maiores crises domésticas na história recente de Israel. Como resposta, milhões de cidadãos saíram às ruas, semana após semana, para se manifestar contra a medida.

A reforma é apontada por opositores e especialistas como um instrumento que corrói a democracia à medida que mina a independência do Judiciário.