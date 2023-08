Avião monomotor cai em avenida movimentada na Nigéria e explode; veja vídeo

Abuja (Nigéria) | Reuters

Um avião monomotor caiu e pegou fogo em Ikeja, capital do estado de Lagos, na Nigéria, na tarde desta terça-feira (1°). Segundo as autoridades locais, as quatro pessoas que estavam a bordo foram resgatadas com vida.

A aeronave, um modelo Jabiru J430 para quatro passageiros, despencou em uma avenida movimentada da cidade após partir do Aeroporto Internacional Murtala Muhammed, próximo do local, em um voo de teste. Ela caiu em frente a uma agência do United Bank of Africa, assustando pessoas próximas.

Porta de avião monomotor que caiu em Lagos, na Nigéria - @nemanigeria/Twitter/Reprodução

O avião era operado por uma empresa de turismo, a Air First Hospitality & Tours, e transportava dois passageiros, além de dois pilotos.

"Todas as quatro pessoas foram retiradas vivas da aeronave. Eles foram transferidos para o hospital para mais cuidados. A área foi isolada e está sendo coberta para evitar um novo incidente", afirmou Olufemi Damilola, secretário da Agência Estadual de Gerenciamento de Emergências de Lagos (Lasema), ao jornal local Nigerian Tribune.

Imagens nas redes sociais mostram o momento da queda da aeronave, por volta das 15h do horário local (11h em Brasília), além do instante em que ela deslizou pela avenida e explodiu. Vários dos presentes no local acompanharam a atuação dos socorristas, enquanto alguns chegaram a auxiliar as equipes jogando baldes d'água sobre os destroços em chamas.

O governo da Nigéria investiga o acidente com o objetivo de identificar sua causa e fornecer recomendações de segurança.