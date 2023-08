Japão deixará de exigir vistos de brasileiros em viagens de até 90 dias

Brasília

O governo do Brasil anunciou nesta quarta-feira (9) um acordo com o Japão para isenção recíproca de vistos de visita entre os dois países.

A isenção, segundo nota do Ministério das Relações Exteriores, beneficia pessoas em viagens com duração de até 90 dias. A nova regra entra em vigor em 30 de setembro e tem validade inicial de três anos.

"Com a medida, turistas brasileiros e japoneses poderão visitar o Japão e o Brasil sem a necessidade de obtenção de vistos", diz a nota do Itamaraty.

O presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, cumprimenta o primeiro-ministro japonês, Fumio Kishida, durante reunião bilateral no encontro do G7, em Hiroshima - 20.mai.23/AFP

Em maio, o presidente Lula (PT) se reuniu com o primeiro-ministro do Japão, Fumio Kishida —anfitrião da cúpula do G7 em Hiroshima. Kishida anunciou na ocasião que o Japão "iniciaria procedimentos para a introdução de isenção de visto de curta duração para portadores de passaporte comum do Brasil".

Durante a gestão de Jair Bolsonaro (PL), o governo brasileiro tomou a decisão de suspender a exigência de visto para cidadãos dos Estados Unidos, da Austrália, do Canadá e do Japão. A medida foi tomada de forma unilateral, sem contrapartida, e esses países seguiram exigindo autorização prévia dos brasileiros.

Esse tipo de política sempre foi criticada por auxiliares de Lula, que defendem que é preciso adotar o princípio da reciprocidade. Dessa forma, logo nos primeiros meses do governo Lula foi anunciado que o Brasil voltaria a exigir visto desses países.

O Japão, no entanto, mostrou disposição de abrir mão da obrigatoriedade de vistos para os brasileiros e as negociações foram abertas.

Também há negociações no mesmo sentido com o México. O país havia voltado a solicitar vistos de brasileiros após intensa pressão dos Estados Unidos, que viram na medida uma forma de desencorajar pessoas que tentam entrar ilegalmente em território americano pela fronteira.

Em maio, durante audiência na Comissão de Relações Exteriores da Câmara, o chanceler Mauro Vieira disse que o México vai voltar a isentar brasileiros da exigência. Já em julho, o Itamaraty informou que México e Brasil adotariam um sistema recíproco de vistos eletrônicos. Na nota, o ministério disse que o objetivo comum dos dois países é a retomada gradual do acordo de isenção de vistos.