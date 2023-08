China atualiza mortes ligadas a tufão para 62; cifra é quase dobro da anterior

Pequim | AFP

As piores tempestades em mais de um século que castigaram o norte da China nos últimos dias provocaram ao menos 62 mortes, segundo balanço divulgado nesta quarta-feira (9) pelo regime chinês. O número de vítimas é quase duas vezes maior em relação à estimativa anunciada na semana passada.

As chuvas foram causadas pela passagem do tufão Doksuri, que, além das mortes, deixou um rastro de destruição e interrompeu o abastecimento de alimentos e produtos. A capital chinesa, Pequim, e a província vizinha de Hebei foram as mais atingidas, com registros de alagamentos em bairros inteiros.

"Quero expressar as minhas profundas condolências", disse o vice-prefeito de Pequim, Xia Linmao, durante entrevista no qual divulgou o novo levantamento e pediu um minuto de silêncio em luto às vítimas.

Chineses andam de moto em área alagada na cidade de Zhuozhou, na província de Hebei - Jade Gao/AFP

As autoridades dizem que o número de mortes ainda pode aumentar. Somente em Pequim, 33 pessoas morreram, e outras 18 pessoas continuam desaparecidas. As outras vítimas são de Hebei e de cidades menores no nordeste da China, região considerada importante para a produção de cereais.

O tufão enfraqueceu à medida que avançou para o interior e foi rebaixado a depressão tropical, mas continua provocando chuvas, agora nas regiões próximas à fronteira com a Rússia e à Coreia do Norte.

Na província de Heilongjiang, no norte da China, a mídia estatal informou que os níveis da água de dezenas de rios voltaram a ultrapassar os "níveis de alerta". "Ainda sinto medo quando me lembro das enchentes", disse Zheng Xiaokang, um policial do vilarejo de Jiangxi, à agência de notícias Xinhua.

"Diante da chuva persistente e da subida do rio, as consequências teriam sido devastadoras se não tivéssemos conseguido retirar os moradores a tempo", acrescentou.

As temperaturas e chuvas incomuns que a China enfrenta há alguns meses também atingiram outras partes do país. Ao todo, 147 pessoas morreram ou desapareceram no mês de julho devido a catástrofes naturais, não necessariamente relacionadas ao Doksuri, segundo autoridades. Nesta quarta, por exemplo, uma inundação repentina do rio Longxi provocou a morte de ao menos 7 pessoas na província montanhosa de Sichuan, que havia sido relativamente preservada dos estragos provocados pelo tufão.

A tragédia ocorreu perto de uma represa em um conhecido ponto turístico de Ya'an, quando várias pessoas que estavam tirando fotos foram arrastadas pela água, segundo a televisão estatal CCTV.

Imagens transmitidas pela emissora mostram as pessoas gritando em meio à correnteza e lutando para manter a cabeça acima da água. As vítimas morreram afogadas. "A segurança pública local, o Corpo de Bombeiros e outros departamentos continuam realizando esforços de busca e resgate", disse a CCTV.

Após o tufão Doksuri provocar as tempestades mais intensas em 140 anos na China, segundo autoridades, espera-se que um novo fenômeno leve mais chuvas ao nordeste chinês nos próximos dias.

O tufão Khanun deve atingir a Coreia do Sul nesta quinta-feira (10) e provocar impactos também na China à medida que atravessa a península coreana. Nesta quarta, as fortes chuvas provocaram o cancelamento de voos e de viagens de trens em cidades sul-coreanas.

O Khanun já causou estragos no Japão e na manhã desta quarta estava no mar, ao sul de Kyushu, a principal ilha do sudoeste japonês. O tufão está mantendo a força e se movendo a uma velocidade média de 10 km/h, o que significa que o vento e a chuva durarão mais tempo, alertam especialistas.

A Agência Meteorológica do Japão emitiu novos alertas de chuvas fortes para regiões do sul e do oeste do país, levando empresas a paralisarem suas atividades e montadoras de veículos a suspender parte da produção. O premiê japonês, Fumio Kishida, cancelou a participação que faria em uma cerimônia nesta quarta em memória às vítimas da bomba atômica lançada sobre Nagasaki.

Dados da Organização Meteorológica Mundial (OMM), agência da ONU para questões do clima, indicam que eventos climáticos extremos como secas, enchentes, deslizamentos de terra, tempestades e incêndios mais do que triplicaram ao longo dos últimos 50 anos em consequência do aquecimento global.

A Ásia foi o continente mais afetado, contabilizando mais de 3.400 desastres nesse período, responsáveis por quase 1 milhão de mortes. Outro órgão ligado à ONU, o IPCC (Painel Intergovernamental para a Mudança de Clima), diz que hoje é inequívoco que parte dessas mudanças foi gerada por ações humanas.