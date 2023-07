Brasil e México anunciam volta de visto eletrônico, que já foi alvo de reclamações

São Paulo

Brasil e México anunciaram, nesta terça (18), o retorno dos vistos eletrônicos para cidadãos dos dois países. A medida permitirá que brasileiros e mexicanos solicitem vistos para turismo ou negócios pela internet, sem a necessidade de ir até uma repartição consular.

O comunicado divulgado pelas chancelarias brasileira e mexicana não detalha o prazo para a execução do projeto, a ser implementado "nos próximos meses". Até lá, as exigências para viajar ao México serão as atuais: autorização física ou vistos para viajar a Canadá, EUA, Japão, Reino Unido ou países do espaço Schenguen —que compreende a maior parte da União Europeia.

Passageiros circulam no Aeroporto Internacional da Cidade do México - Montserrat López - 17.jul.21/Xinhua

Para pedir o visto físico, é preciso agendar um horário pelo site da embaixada mexicana e apresentar um formulário preenchido junto com cópias do documento de identidade e do passaporte, além de pagar uma taxa. Ele tem validade de 180 dias.

O documento online não é exatamente uma novidade.

Em outubro de 2021, o México anunciou que, depois de 17 anos, iria voltar a cobrar vistos de brasileiros que quisessem entrar no país, atendendo a pedidos dos EUA. Washington pressiona a nação vizinha a aumentar suas barreiras e evitar que migrantes da América Latina cheguem à fronteira sul dos EUA —palco de uma crise migratória impulsionada pelos abalos econômicos decorrentes da pandemia de Covid.

Na ocasião, passou a ser exigida uma autorização eletrônica dos brasileiros —sistema que gerou problemas para os solicitantes.

Em junho de 2022, a Folha colheu relatos de turistas que perderam viagens, protestaram na porta dos consulados e na internet e organizaram mutirões para ajudar desconhecidos. Em agosto do mesmo ano, a medida também caiu, e o visto físico passou a ser exigido novamente, o que não ocorria desde 2004.

O anúncio desta terça não elimina o objetivo de retomar gradualmente o Acordo de Isenção de Vistos entre Brasil e México, de acordo com o comunicado conjunto dos dois países. Em maio deste ano, o chanceler Mauro Vieira afirmou que o governo do México voltaria a isentar brasileiros da exigência de visto para visitar o país.