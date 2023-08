Candidato assassinado no Equador disse à Folha que população estava cansada da corrupção

São Paulo

Fernando Villavicencio, o candidato à Presidência do Equador assassinado a poucos dias da eleição, disse à Folha em 2017 que a população equatoriana estava cansada do autoritarismo e da corrupção.

Na época, ele era considerado foragido da Justiça e estava escondido. Villavicencio foi um dos jornalistas do país que mais sofreu com a pressão do então presidente Rafael Correa (2007-2017) sobre os meios de comunicação opositores ao governo.

Fernando Villavicencio, candidato à Presidência do Equador, durante evento de campanha em Quito, nesta quarta (9) - Karen Toro/Reuters

Especializado em investigações sobre corrupção vinculada à exploração de petróleo e mineração, Villavicencio viu sua casa ser invadida, em 2013, por policiais e funcionários da Presidência. A causa havia sido o fato de ele ter trazido à tona evidências do envolvimento ilícito de empresários aliados ao governo na intermediação da venda de petróleo equatoriano à China.

Depois de levarem seu computador, Villavicencio teve prisão preventiva decretada sob a acusação de hackear informações confidenciais do Estado, e à época foi condenado a pagar multa de cerca de US$ 50 mil. Declarado insolvente, ele teve embargado os seus bens, e decidiu se exilar dentro do próprio país.

O jornalista, porém, continuou trabalhando e fazia parte da campanha de apoio ao então oposicionista Guillermo Lasso, hoje presidente do Equador.

Lá fora Receba no seu email uma seleção semanal com o que de mais importante aconteceu no mundo; aberta para não assinantes. Carregando...

Villavicencio foi morto a tiros nesta quarta (9) após um evento de campanha em Quito. O assassinato foi reivindicado pela facção Los Lobos, uma das maiores organizações criminosas do Equador e envolvida com tráfico internacional de drogas.

Relembre a entrevista de Villavicencio na íntegra a seguir.

Eleição presidencial

O governo tinha assegurado que ganharia num primeiro turno. Para Correa, era impensável que houvesse um segundo turno. Foi uma de suas maiores derrotas e o começo do fim desse regime. Agora, o "correismo" deve tentar recuperar algo desse 60% da população que decidiu dizer "não" a ele. E isso vai ser muito difícil.

Candidatura de Lasso

O chamado de atenção do dia 19 de fevereiro não foi apenas para Correa, mas também para Guillermo Lasso. O que os equatorianos disseram através do voto é que estão cansados de autoritarismo, de um poder Executivo centralizador e da corrupção. Mas isso vale também para a oposição.

Creio que Lasso agora terá de se abrir mais em termos programáticos, para incluir em sua base de eleitores aqueles que estão insatisfeitos com o "correismo" pelo lado da esquerda e do centro. Precisa, também, amenizar o estigma do candidato banqueiro.

O melhor seria que propusesse, logo de cara, um governo de coalizão, e que se mostrasse aberto a incluir em seu projeto as exigências dos outros atores políticos.

Lasso se comprometeu a uma ideia que apresentei de montar uma espécie de comissão da verdade, para apurar o que houve de corrupção nesses dez anos, isso inclui a questão da Odebrecht e muitas outras denúncias.

Há um setor que precisa ser incluído em sua proposta, porque foi abandonado pelo "correismo", que são os indígenas. Que lhes seja permitido opinar sobre as decisões já tomadas de concessões de suas terras à exploração mineradora. Eles precisam ser chamados a consulta sobre isso, porque perderam voz política nos últimos anos.

China, terra do meio Receba no seu email os grandes temas da China explicados e contextualizados; exclusiva para assinantes. Carregando...

Conservadorismo

Lasso é um homem religioso e conservador, e pessoalmente é contra o aborto. Mas ele vem mudando seu modo de ver essas questões do ponto de vista político.

Pelas suas últimas declarações, vejo que vem tentando deixar claro que suas crenças pessoais não vão interferir nas tomadas de decisão nesse sentido, se elas forem um desejo da sociedade.

Possível governo Lasso

Creio que a Assembleia vá ser um dos problemas em que Lasso [se eleito presidente] terá de colocar o foco. Num primeiro momento, é necessário restabelecer a independência dos poderes e das instituições, algo que se perdeu nos anos de Correa, em que tudo concentrou-se no Executivo.

Quanto ao Parlamento, se ele vencer, contará com a legitimidade do voto popular para fazer alianças e negociar, e isso faz parte do jogo democrático.