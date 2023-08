Cidade histórica e turística do Havaí é engolida por incêndio florestal

Kahului (Havaí) | Reuters

Os incêndios florestais que devastam o Havaí desde quarta-feira (9) e deixaram ao menos 36 mortos destruíram principalmente a cidade turística e histórica de Lahaina, na ilha de Maui, deixando cinzas no lugar de prédios, carros e vegetação. Ainda persistem alguns focos no local.

Mais de 11 mil moradores e turistas foram retirados da ilha enquanto ventos provocados pelo furacão Dora, no oceano Pacífico, alimentaram as chamas e dificultaram as ações de mapeamento e de combate ao fogo empreendidas pelas bombeiros. O tornado não atingiu a ilha, passou a cerca de 800 km ao sul, e segue se distanciando a oeste.

Segundo imagens de satélite quase toda a cidade de cerca de 13 mil habitantes foi atingida pelo fogo.

Cidade de Lahaina, no Havaí, antes e depois de incêndios florestais Carregando imagens... Ao menos 36 pessoas morreram e milhares foram retirados de localidade turística e histórica na ilha de Maui - Maxar Technologies via Reuters e AFP

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou o envio de mais recursos federais para o Havaí, prometeu ajuda aos residentes afetados e expressou condolências em telefonema ao governador do estado, o democrata Josh Green.

"Todos que perderam um ente querido ou cuja casa foi danificada ou destruída receberão ajuda imediatamente", afirmou Biden durante pronunciamento no estado de Utah, onde cumpria agenda.

O presidente anunciou estado de desastre no Havaí. Segundo a Casa Branca, isso permite que pessoas afetadas pelo fenômeno climático busquem subsídios para moradia temporária ou para reparos de suas casas, e donos de empresas ganhem acesso a programas de recuperação de emergência.

A cidade de Lahaina é um dos principais destinos de férias da ilha e recebe 2 milhões de turistas, cifra que representa 80% dos visitantes da ilha de Maui, que buscam resorts, praias, passeios de barco e mergulho.

O local também foi capital do reino do Havaí, no século 19, e abriga museus com objetos históricos anteriores à chegada de missionários cristãos e americanos. "Não tivemos preparo, aviso, nada", disse Theo Morrison, diretora executiva da Fundação de Restauro de Lahaina. O edifício sede da fundação, em si um prédio histórico, está em ruínas, informou Morrison.

"Foi um inferno total, armagedom", afirmou o morador de Lahaina Tad Craid ao jornal The New York Times, que é dono de um negócio de fotografias para turistas. "Como vou para minhas contas no mês que vem, daqui dois meses?"

"Ainda há muitas pessoas com as quais não conseguimos falar. Todos que conheço são agora sem-teto", disse Dustin Lakeiopu, residente da cidade, em entrevista à rede NBC.

Cidade turística de Lahaina, na ilha de Maui, devastada por incêndio florestal, no Havaí; ao menos 36 pessoas morreram - Patrick T. Fallon - 10.ago.23/AFP

Os serviços de emergência da ilha não param de receber ligações pedindo ajuda ou com dúvidas sobre como deixar a região. "Uma das perguntas mais comuns que tenho recebido é 'como posso sair?', disse Claudine San Nicolas, responsável por atender os telefonemas na manhã de quinta (10).

Enquanto a população local e turistas deixam a cidade, outros moradores fazem o que podem para ajudar vizinhos e familiares. Também ao jornal The New York Times, uma chef de cozinha prepara alimentos para abrigos cheios de residentes agora sem casa.

Sylvia Luke, vice-governadora do Havaí, afirmou na tarde de quarta que as autoridades do estado ainda tentavam avaliar a extensão dos danos. "Será um longo caminho até nos recuperarmos", declarou.