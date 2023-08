Cidade no México proíbe canções com letras misóginas em shows

The New York Times

Cansadas da violência persistente, as autoridades da cidade de Chihuahua, no norte do México, aprovaram na semana passada uma proibição de números musicais que apresentem canções com letras que depreciam as mulheres.

O prefeito Marco Bonilla, de Chihuahua, disse em uma atualização de vídeo na semana passada que a lei proíbe a execução de músicas que "promovem a violência contra as mulheres" ou incentivam sua discriminação, marginalização ou exclusão.

Bonilla disse que aqueles que violarem a proibição poderão levar multas que variam de 674 mil pesos a 1,2 milhão de pesos (R$ 188 mil a R$ 340 mil).

Desenho do símbolo de Vênus no Dia Internacional da Mulher, na Cidade do México - Victoria Razo - 8.mar.22/New York Times

A Câmara Municipal aprovou a proibição por unanimidade em 26 de julho, em meio ao aumento de assassinatos de mulheres em todo o México nos últimos anos. Chihuahua, cidade com cerca de 940 mil habitantes, está lutando com muitos casos de violência contra mulheres. Recentemente, disse Bonilla, cerca de 7 em cada 10 ligações para o número de emergência em Chihuahua envolveram violência doméstica, principalmente contra mulheres.

"A violência contra a mulher atingiu níveis que poderíamos considerar uma pandemia", afirmou. "Não podemos permitir que isso aconteça, e também não podemos permitir que seja normalizado."

Não ficou claro em sua mensagem quem aplicaria as multas ou como a proibição de letras misóginas seria aplicada. O dinheiro arrecadado com as multas será canalizado para um instituto de mulheres em Chihuahua e um abrigo confidencial para mulheres, disse Blanca Patricia Ulate Bernal, vereadora da cidade de Chihuahua que propôs a proibição.

Ulate Bernal disse em um post no Facebook na semana passada que a lei será aplicada a shows e eventos na cidade que exigem uma licença municipal. Ela acrescentou que a proibição ajudaria a garantir que as mulheres tenham o direito de "desfrutar de uma vida livre de violência".

Bonilla, Ulate Bernal e outros membros do conselho não responderam imediatamente a pedidos de comentários.

A proibição das letras foi aprovada cerca de um mês depois que o presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, criticou canções conhecidas como "corridos tumbados", ou baladas-armadilhas, cujas letras glorificam os traficantes de drogas e a violência.

"Nunca vamos censurar ninguém", disse López Obrador em uma coletiva de imprensa em junho. "Eles podem cantar o que quiserem, mas não vamos ficar calados."

A aprovação da proibição não é a primeira vez que a cidade de Chihuahua se posiciona fortemente contra a execução de certas músicas. Citando altos níveis de violência causada pelas drogas, Chihuahua baniu a antiga banda Los Tigres del Norte em 2012, após um show durante o qual o grupo apresentou três "narcocorridos" –canções que exaltam as ações dos traficantes de drogas. Na época, a prefeitura também multou os organizadores do show em 20 mil pesos (cerca de R$ 5,6 mil).