Claro que Trump perdeu, diz DeSantis sobre derrota nas eleições de 2020

Boa Vista

O governador da Flórida, Ron DeSantis, afirmou pela primeira vez de forma explícita, em entrevista à rede NBC publicada nesta segunda (7), que Donald Trump saiu derrotado das eleições de 2020, quando Joe Biden foi eleito presidente dos Estados Unidos.

"É claro que ele perdeu. Joe Biden é o presidente", reconheceu o governador.

A declaração destoa do discurso público de DeSantis até o momento, que evitava se contrapor à linha majoritária dos eleitores do Partido Republicano, mais favoráveis a Trump, e reflete nova tentativa do governador para ganhar terreno na indicação republicana às eleições presidenciais de 2024.

Ron DeSantis, candidato nas primárias do Partido Republicano à indicação da legenda para a eleição presidencial de 2024, discursa em Cedar Rapids, no estado de Iowa - Scott Olson - 6.ago.23/Getty Images via AFP

O próprio governador tem dito que o pleito de 2020 teve problemas. Na mesma entrevista à NBC, DeSantis afirma que discorda de mudanças de regras eleitorais feitas durante a pandemia da Covid-19 e critica o que chamou de atuação do FBI com big techs para censurar histórias sobre o filho de Joe Biden, Hunter.

"Eu não acho que foi a eleição perfeita. Mas também acho que os republicanos não revidaram, e você precisa revidar quando isso está acontecendo", declarou, em referência ao que havia criticado.

O governador da Flórida evita dizer, porém, que a eleição foi roubada, como fazem Trump e seus apoiadores, e afirma que "teorias conspiratórias" não são verdadeiras.

O ex-presidente, até o momento, segue favorito entre eleitores do partido, com 54% das intenções de voto nas primárias da legenda, 37 pontos percentuais a mais que DeSantis, com 17%, em segundo lugar, segundo pesquisa do jornal The New York Times com o Instituto de Pesquisas da Faculdade Siena publicada na última segunda-feira (31).

O cenário atual, no entanto, tem como novidade um dos processos com maior potencial destrutivo à imagem política do ex-presidente. Na quinta-feira (3), Trump se apresentou à Justiça para ser acusado formalmente por quatro crimes relativos à invasão do Capitólio, no dia 6 de janeiro de 2021. Ele se diz alvo de uma caça às bruxas e se declarou inocente de todas as acusações.

Lá fora Receba no seu email uma seleção semanal com o que de mais importante aconteceu no mundo; aberta para não assinantes. Carregando...

Neste domingo (6), Trump atacou a juíza Tanya Chutkan, responsável por julgá-lo no caso, e escreveu em publicação em rede social que "não há como ter um julgamento justo com a juíza 'designada'", e que irá buscar mudança de foro. O processo corre em Washington.

Na sexta-feira (4), os procuradores federais responsáveis por supervisionar o caso citaram uma mensagem com o que eles chamam de ameaça publicada por Trump também em rede social e solicitaram à Justiça uma ordem protetiva sobre as evidências e informações sigilosas do processo. Na postagem, o ex-presidente escreveu, em letras maiúsculas, "se você vier atrás de mim, eu vou atrás de você".

A medida, em tese rotineira e com graus variados de limitações possíveis, determina que as partes de um processo não tornem públicas evidências sobre o caso, mas provocou reação dos advogados de Trump, para os quais o pedido viola os direitos do cliente e a publicação à qual a medida faz referência é "a definição de discurso político".