DeSantis gasta mais de R$ 450 mil para ganhar cristãos e assim desbancar Trump

Em sua batalha pela indicação republicana para a Presidência, o governador da Flórida, Ron DeSantis, gastou muito mais do que qualquer rival para cortejar um influente líder cristão conservador no principal estado em que as primárias são antecipadas, Iowa.

Ron DeSantis em evento religioso em Des Moines, no estado de Iowa - Scott Morgan - 14.jul.23/Reuters

Muito atrás de Donald Trump nas pesquisas de intenção de voto e com uma campanha assolada por escândalos, DeSantis e seus assessores têm feito um grande investimento no estado. Sua esperança com isso é derrotar o ex-presidente no evento em que os afiliados locais do Partido Republicano escolhem seu próximo presidenciável, marcado para 15 de janeiro. E a influente base eleitoral evangélica do estado é crucial para essa estratégia.

A campanha de DeSantis, junto com um supercomitê de ação política ligado a ele e outro grupo que o apoia pagaram US$ 95 mil (cerca de R$ 466 mil) nos últimos meses à Family Leader Foundation, uma organização sem fins lucrativos com sede em Iowa liderada pelo líder evangélico Bob Vander Plaats.

A informação consta em relatórios de financiamento de campanha e num documento preparado por um legislador do estado de Iowa que ajudava a organização de Vander Plaats a arrecadar dinheiro para um fórum de candidatos presidenciais realizado em 14 de julho. O documento e o valor gasto por DeSantis e seus aliados não tinham sido divulgados anteriormente.

Por esse dinheiro, o governador da Flórida e seus apoiadores conseguiram três páginas de anúncios em um livreto distribuído no fórum que reuniu 2.000 conservadores cristãos, além de ingressos para o encontro e para dois eventos realizados às suas margens, um almoço e um evento depois do jantar.

Mas esse investimento pode ter mais a ver com a construção de um relacionamento com Vander Plaats, cujo endosso é cobiçado no estado de votação antecipada segundo três especialistas em financiamento de campanha e um acadêmico que estuda os gastos de políticos com Iowa.

Vander Plaats e seu grupo são líderes do movimento conservador cristão do estado, e têm enorme influência política local. Aproximadamente dois terços daqueles que participaram das primárias republicanas do estado em 2016 se identificaram como evangélicos, segundo pesquisa da Edison Media.

"É muito mais dinheiro do que normalmente se vê alocado em Iowa", diz Steffen Schmidt, professor emérito de ciências políticas da Universidade do Estado de Iowa que estuda gastos de políticos lá. "É uma quantia grande para uma exposição muito limitada em um livreto e para um único evento", pontua.

Em comentários enviados por email à agência de notícias Reuters, Vander Plaats afirmou que os valores não eram nada exorbitantes, uma vez que a propaganda alcançava um público de quase 2.000 ativistas, em um fórum que recebeu ampla cobertura política nacional. "Meu único arrependimento é que provavelmente deveríamos ter cobrado mais", acrescentou.

Um porta-voz de DeSantis, Andrew Romeo, afirmou que a campanha estava "orgulhosa de patrocinar um anúncio junto a um dos maiores e mais engajados grupos sociais conservadores do estado de Iowa".

Vander Plaats, 60, tem profunda influência no estado conservador e religioso do Meio-Oeste. Os últimos três candidatos presidenciais republicanos que ele endossou —o ex-governador do Arkansas Mike Huckabee em 2008, o ex-senador Rick Santorum em 2012, e o senador Ted Cruz em 2016— venceram as primárias de Iowa, embora não tenham conseguido a indicação do Partido Republicano.

Em 2010, ano em que assumiu o comando do grupo Family Leader, ele liderou uma campanha que derrubou três juízes da Suprema Corte de Iowa que votaram para acabar com a proibição do casamento gay no estado.

Ele afirmou que poderia endossar alguém além de Trump, a quem criticou publicamente, perto do final do ano.

Vander Plaats disse ainda que não havia ligação entre dinheiro e seu endosso, "que nunca esteve e nunca estará à venda", nas suas palavras. "Meu único interesse é uma liderança ousada, corajosa e baseada em princípios para este país."