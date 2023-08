Helicóptero de resgate em chamas se choca com casa na Flórida e mata 2

The New York Times

Um helicóptero de resgate pegou fogo e caiu em um prédio de apartamentos em Pompano Beach, na Flórida (EUA), nesta segunda-feira (28), matando duas pessoas e ferindo outras quatro, de acordo com autoridades locais.

O helicóptero estava a caminho de prestar assistência médica a mãe e filha que haviam sofrido acidente de carro, quando começou a apresentar "problemas mecânicos", o que levou a um incêndio a bordo, afirmou o xerife Gregory Tony, do condado de Broward, de onde era a aeronave.

Casa em chamas após a queda de um helicóptero em Pompano Beach, na Flórida (EUA) - @guiamiamivip/TMX/REUTERS

As três pessoas a bordo tentaram apagar o fogo, disse ele, mas encontraram "problemas mecânicos adicionais" que fizeram com que o helicóptero caísse em um conjunto de casas a sudoeste do aeroporto de Pompano Beach.

O capitão Terryson Jackson, 50, que estava a bordo do helicóptero, morreu no acidente, segundo as autoridades, assim como uma mulher que morava na residência atingida.

Outras quatro pessoas ficaram feridas, incluindo o piloto do helicóptero e um paramédico que também estava na aeronave —eles conseguiram se arrastar dos destroços após a queda e depois foram levados para um hospital. Os dois outros feridos eram civis que também foram levados ao hospital sem risco de vida, afirmou o xerife.