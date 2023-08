Incêndios florestais na Grécia matam ao menos 20 pessoas em três dias

Atenas | AFP

O corpo de bombeiros da Grécia afirmou nesta terça-feira (22) que encontrou 18 corpos de vítimas dos incêndios florestais, o que eleva o total de mortos pelo fogo nesta semana para 20. Os corpos carbonizados estavam ao norte da cidade de Alexandrópolis, no nordeste do país.

Segundo o porta-voz dos bombeiros, Yannis Artopios, investiga-se se os mortos eram migrantes, já que não há notícias de moradores desaparecidos. A região de Evros é uma rota popular para quem cruza o rio de mesmo nome da Turquia para a Grécia.

Moradores tentam apagar incêndio em Avanta, perto de Alexandrópolis - Sakis Mitrolidis/AFP

Na segunda-feira (21), já haviam sido registrados dois mortos. Além de outro suposto migrante, o corpo de um pastor idoso foi achado na região de Atenas. "Ele correu para o curral para salvar seus animais e foi encontrado morto", disse à agência de notícias AFP um porta-voz do corpo de bombeiros da Beócia, cerca de 100 km a noroeste da capital grega.

Lá fora Receba no seu email uma seleção semanal com o que de mais importante aconteceu no mundo; aberta para não assinantes. Carregando...

As chamas continuam se espalhando em Alexandrópolis, nas ilhas de Eubeia e Cítnos, no mar Egeu, e na região da Beócia. Contribuem para o desastre a combinação de ventos fortes e temperaturas de até 41°C. Também na segunda, autoridades alertaram para o risco "extremo" de incêndios em Atenas e outras partes do sul do país —o calor e o tempo seco persistirão até sexta-feira (25), segundo os meteorologistas.

"É uma situação semelhante à de julho", disse à AFP um porta-voz do corpo de bombeiros, referindo-se a outra onda de incêndios que matou cinco pessoas. Na ocasião, chamas intensificadas por fortes ventos destruíram em dez dias quase 18 mil hectares ao sul de Rodas, popular ilha turística do mar Egeu, e cerca de 20 mil pessoas precisaram ser retiradas do local.

Segundo a corporação, mais de 60 focos de fogo foram declarados nas últimas 24 horas. Seis países decidiram enviar ajuda à Grécia por meio do mecanismo de proteção civil da União Europeia.

O fogo na região já havia obrigado as autoridades a esvaziar ao menos oito povoados no último sábado (19), quando as chamas se alastravam na direção do aeroporto de Alexandrópolis. Autoridades aeroportuárias ficaram em estado de alerta devido às grandes colunas de fumaça que afetaram a visibilidade. Durante o fim de semana, 12 cidades gregas tiveram que ser esvaziadas por causa do fogo.