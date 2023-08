Enfermeira britânica é condenada a prisão perpétua pelo assassinato de 7 bebês

São Paulo

Um tribunal britânico anunciou nesta segunda-feira (21) a sentença de prisão perpétua para a enfermeira Lucy Letby, 33, condenada pelo assassinato de sete bebês recém-nascidos e por tentar matar outros seis na unidade neonatal em que trabalhava na cidade de Chester, no noroeste da Inglaterra.

Ao proferir a decisão, o juiz responsável pelo caso afirmou que Letby não manifestou sinais de arrependimento. "Foi uma campanha cruel, calculada e cínica de assassinato de crianças", disse o magistrado James Goss. "Havia uma maldade profunda que beirava o sadismo em suas ações."

A enfermeira Lucy Letby, acusada de assassinar bebês recém-nascidos - Polícia de Cheshire via AFP

Letby se recusou a comparecer ao tribunal para ouvir a sentença. Ao longo do processo, ela se declarou inocente e disse que as mortes foram causadas pelas más condições de higiene do hospital. Familiares das vítimas que foram à corte e políticos criticaram a ausência da enfermeira. "É covarde que aqueles que cometem crimes horrendos não enfrentem suas vítimas", disse o premiê britânico, Rishi Sunak.

A mulher foi presa em 2018 acusada de matar os bebês aplicando injeções de insulina e de ar —a segunda pode causar embolia gasosa. Ela também alimentava os recém-nascidos à força com leite. Todas as acusações dizem respeito a crianças com menos de um ano. Os crimes ocorreram em 2015 e em 2016.

Letby foi declarada culpada na última sexta (18), após um julgamento de dez meses. Durante as investigações, policiais encontraram notas autoincriminatórias em sua casa. "Eu os matei de propósito pois não sou boa o suficiente para cuidar deles", diz uma anotação em um diário apreendido por policiais depois que a mulher foi presa. "Eu sou má, fiz isso", afirma, com letras maiúsculas, em outro trecho.

Lá fora Receba no seu email uma seleção semanal com o que de mais importante aconteceu no mundo; aberta para não assinantes. Carregando...

Os detetives ainda encontraram na residência documentos e anotações com referências às crianças envolvidas no caso. Ela também pesquisou na internet informações de responsáveis pelos bebês mortos.

"Ela agiu de maneira totalmente contrária aos instintos humanos normais [...] e em flagrante violação da confiança que todos os cidadãos depositam nos profissionais de saúde", disse o juiz Goss no tribunal de Manchester. Ele acrescentou que não havia atenuantes para a imposição de uma pena menos grave.

A leitura da sentença foi transmitida ao vivo pela televisão. Condenações de prisão perpétua são raras no Reino Unido, e apenas três mulheres haviam recebido a pena antes de Letby, incluindo Myra Hindley e Rosemary West, também condenadas pelo assassinato de crianças.

A enfermeira Lucy Letby ao ser detida pela polícia em 2018 - Polícia de Chester via Reuters

Letby foi considerada inocente de duas tentativas de assassinato, e o júri não conseguiu chegar a uma conclusão sobre outros seis ataques suspeitos. Alguns dos bebês assassinados eram gêmeos —em um caso, ela matou os dois irmãos; em outro, matou um e falhou em sua tentativa de assassinar o segundo.

"Não há sentença que se compare à agonia excruciante que sofremos como consequência de suas ações. Minha família nunca mais vai pensar em você. A partir de hoje, você não é nada", disse a mãe de um bebê assassinado, que não quis ser identificada, após a sentença desta segunda.

As ações de Letby vieram à tona quando médicos do hospital Countess of Chester ficaram alarmados, a partir de janeiro de 2015, com o número de mortes consideradas suspeitas e descritas como inexplicáveis na unidade, em que bebês prematuros ou doentes são tratados.

China, terra do meio Receba no seu email os grandes temas da China explicados e contextualizados; exclusiva para assinantes. Carregando...

Sem conseguir encontrar motivos para as mortes, os médicos acionaram a polícia. Após investigações, Letby, que era responsável pelo cuidado dos bebês, foi apontada como autora dos crimes e descrita pela acusação como uma "presença malévola" no hospital. Uma investigação sobre a morte de 15 bebês foi iniciada em maio de 2017 e depois expandida para incluir mais casos. Descrita pela promotoria como calculista, com métodos "intencionalmente discretos para quase não deixar rastros", Letby teria enganado colegas, fazendo-os acreditar que as mortes eram um "golpe de azar".

O governo britânico anunciou a abertura de uma investigação independente para esclarecer as circunstâncias por trás dos" horríveis assassinatos". Já a polícia continua analisando outros casos de mortes de bebês para identificar se houve mais vítimas.