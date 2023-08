'Não estou surpreso', diz Biden sobre queda de avião de líder mercenário

Washington

O presidente americano, Joe Biden, afirmou que não está surpreso com a queda do avião do líder do grupo mercenário Wagner, Ievguêni Prigojin. Questionado se o presidente russo estaria por trás do acidente, ele respondeu que "não há muita coisa que aconteça na Rússia que [Vladimir] Putin não esteja por trás".

Ele fez a ressalva, porém, de que ainda não há informações claras sobre o que aconteceu. "Não sei o suficiente para ter a resposta [sobre a queda do avião]. Estive fazendo exercícios na última 1h30."

Biden falou com jornalistas na saída de um estúdio de Pilates em Nevada, onde está passando a semana com a família.

O presidente americano, Joe Biden, fala com jornalistas nesta quarta na saída de um estúdio de Pilates sobre acidente de avião envolvendo líder mercenário - Kevin Lamarque/Reuters

Nesta quarta (23), um jato executivo caiu perto de Tver, na Rússia. Todas as pessoas a bordo morreram, inclusive Prigojin, segundo o relato da TV Rossia 24. O líder mercenário era um aliado próximo de Putin, mas há dois meses o grupo Wagner protagonizou um motim contra a cúpula militar da Rússia, no maior desafio interno do governo russo.

O acidente ocorreu na rota que o jato de fabricação brasileira Embraer Legacy 600, sob sanção americana, fazia entre Moscou e São Petersburgo, um dia depois de Prigojin, 62, reaparecer em suas redes sociais com um vídeo que teria sido gravado durante operações do Wagner na África.

Na rede social X, conhecida até recentemente como Twitter, a porta-voz do Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca, Adrienne Watson, afirmou que se a morte de Prigojin for confirmada, "ninguém deveria ficar surpreso".

Segundo a imprensa americana, membros de agências de inteligência do país disseram que ainda não foi possível confirmar a queda do avião, tampouco a morte do mercenário.