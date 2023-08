Zelenski vai à Suécia em busca de caças, mas não ouve aprovação de premiê nórdico

Estocolmo | Reuters

O presidente da Ucrânia, Volodimir Zelenski, foi à Suécia neste sábado (19) discutir com autoridades do país a possibilidade de receber jatos Gripen para aumentar suas defesas aéreas.

Em junho, o governo sueco disse que daria aos pilotos ucranianos a oportunidade de testar o Gripen, fabricado pela Saab, mas reforçou que não tinha aeronaves disponíveis para fornecer, já que todas no estoque eram essenciais para a defesa do território sueco. Os pilotos ucranianos já estão em treinamento, informou Zelenski neste sábado.

O presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, se encontra com o primeiro-ministro sueco, Ulf Kristersson, em Harpsund, na Suécia - Serviço de Imprensa Presidencial Ucraniano via Reuters

A Suécia tem fornecido à Ucrânia tanques, sistemas antiaéreos e veículos blindados de combate de infantaria. O ministro da Defesa sueco, Pal Jonson, disse na terça-feira (15) que o governo está planejando um pacote de apoio militar de US$ 313,5 milhões (R$ 1,5 bi) para a Ucrânia, consistindo principalmente em munição e peças de sistemas de armas. O pacote será o 13º da Suécia enviado à Ucrânia desde o início da guerra, elevando o valor total da ajuda do país nórdico para US$ 1,8 bilhão.

A Ucrânia e a Suécia também assinaram um acordo que permitirá ao país em guerra iniciar a produção do veículo de combate sueco CV90.

Ainda assim, o governo sueco não assegurou a Zelenski a entrega dos almejados Gripen. Em seu discurso neste sábado, o premiê sueco, Ulf Kristersson, não fez menção aos jatos e apenas condenou um ataque da Rússia que deixou sete mortos na Ucrânia horas antes. "Isso apenas reforça a necessidade de estarmos com vocês em todas as suas lutas", disse.

Além das sete pessoas mortas, incluindo uma criança de 6 anos, o ataque russo deixou 126 feridas na cidade histórica de Tchernihiv, no norte do país. Segundo o Ministério do Interior ucraniano, no momento do disparo as pessoas estavam a caminho da igreja para celebrar um feriado religioso.

Um vídeo publicado por Zelenski no Telegram mostra detritos espalhados por uma praça em frente ao teatro regional, onde os carros estacionados foram fortemente danificados. O vídeo também mostrou um corpo caído dentro de um carro. Segundo a mídia ucraniana, um evento público com fabricantes de drones ocorria dentro do teatro no momento do ataque.

Tchernihiv, a 145 quilômetros de Kiev, é uma cidade de avenidas arborizadas e igrejas centenárias. De acordo com a agência de notícias Reuters, suas ruas agora estão manchadas com rastros de sangue.

Paralelamente, o Ministério da Defesa da Rússia disse também neste sábado que destruiu um drone ucraniano na região de Belgorodo e bloqueou outro perto de Moscou. Um terceiro atingiu um aeródromo militar na região de Novgorod, destruindo um avião de guerra.