Ativista pelos direitos das mulheres na China é julgada por 'incitar subversão'

Pequim | Reuters

A jornalista e ativista Sophia Huang Xueqin, considerada uma das principais feministas da China, começou a ser julgada nesta sexta-feira (22) sob a acusação de "incitar a subversão do Estado". Ela está presa desde setembro de 2021, quando foi detida após receber uma bolsa para estudar no Reino Unido.

Huang ajudou a difundir na China o #MeToo, movimento global contra o assédio que começou nos Estados Unidos. Ela ficou conhecida por organizar campanhas e prestar assistência a mulheres vítimas de agressão sexual. Jornalista independente, também se notabilizou pela cobertura dos protestos pró-democracia em 2019 que levaram milhões de pessoas às ruas em Hong Kong.

Policiais dispersam protesto pró-democracia em Hong Kong, em 2020 - Tyrone Siu - 6.set.20/Reuters

A acusação de subversão é utilizada com frequência pelo regime chinês contra dissidentes e costuma implicar em até cinco anos de prisão. Mas pessoas consideradas líderes dos movimentos ou responsabilizadas por crimes graves podem receber penas ainda mais duras. As autoridades não divulgaram detalhes do processo contra Huang.

Na mesma sessão, Wang Jianbing, ativista pelos direitos trabalhistas, também responde à acusação de subversão estatal. Ele e Huang foram capturados juntos há dois anos a caminho do aeroporto da cidade de Guangzhou, no sul da China.

Uma porta-voz do grupo #MeToo disse que as acusações contra a dupla se baseiam em reuniões organizadas por eles com jovens chineses, durante as quais discutiram questões sociais.

Diplomatas de vários países ocidentais, incluindo Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha, França e Holanda, tentaram acompanhar ao julgamento como observadores, mas relatam terem sido impedidos pelas autoridades chinesas. "Ninguém deveria ser preso e levado a julgamento por exercer os seus direitos fundamentais", disse o Ministério dos Negócios Estrangeiros britânico em comunicado.

Grupos que atuam em defesa dos direitos humanos dizem que os ativistas foram submetidos à tortura e colocados em confinamento durante vários meses. A polícia local não respondeu aos pedidos de comentários feitos pela agência de notícias Reuters.

As prisões dos ativistas motivaram protestos em Londres, Taipé e Hong Kong. Os manifestantes ainda lançaram uma campanha chamada #FreeXueBing, na qual pedem a apoiadores que enviem cartões postais ao centro de detenção de Guangzhou pela libertação da dupla.

A detenção também acendeu um debate global sobre a responsabilidade das instituições estrangeiras de proteger os estudantes chineses. Apoiadores de Huang acusam o programa de bolsas britânico de não se manifestarem por medo de antagonizar com o governo chinês. Estudantes da China representam cerca de 20% das matrículas internacionais na universidade de Sussex, e suas mensalidades —juntamente com parcerias com instituições chinesas— fornecem um importante fluxo de receita.