Brasil e EUA cumprem missão de deixar 'mundo melhor', diz Biden

O presidente americano, Joe Biden, e Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se reuniram na tarde desta quarta-feira (20) em encontro às margens da Assembleia-Geral da ONU, que ocorre em Nova York.

"Da última vez que nos encontramos, você disse que nós temos obrigação de deixar um mundo melhor para a próxima geração, e eu não posso concordar mais com você", escreveu o perfil oficial da Presidência dos Estados Unidos em publicação no Instagram. "O Brasil e os Estados Unidos estão cumprindo essa obrigação juntos."

Os presidentes dos EUA, Joe Biden, e do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, em Nova York - Jim Watson/AFP

Os dois falaram essencialmente sobre legislação trabalhista, em um esforço de aproximar as agendas de Brasília e Washington. O petista, pouco depois, publicou fotos e vídeos com o democrata nas redes sociais, embora Biden tenha demorado algumas horas para postar imagem em que cumprimenta o brasileiro.

Inicialmente, o democrata não havia publicado foto com Lula —o perfil oficial demorou cerca de 3 horas para postar imagem em que cumprimenta o brasileiro durante o encontro. O americano se reuniu no mesmo e publicou imagens ao lado do premiê de Israel, Binyamin Netanyahu. "Mais cedo, tive uma conversa sincera e construtiva com ele", escreveu o chefe da Casa Branca.

Na terça (19), o presidente americano se encontrou com o secretário-geral da ONU, o português António Guterres. Antes, esteve com cinco presidentes de nações da Ásia Central —Cazaquistão, Quirguistão, Tadjiquistão, Turcomenistão e Uzbequistão.

Em outra publicação, anterior à foto com Lula, Biden mencionou a parceria com o Brasil e disse que tanto o presidente brasileiro quanto ele "compartilham uma visão comum em que os trabalhadores e suas famílias devem ser protegidos e ouvidos para a formulação de políticas econômicas".

Lula republicou a mensagem: "Comecei minha vida política como sindicalista e estou muito feliz com nossa visão comum de promover melhores condições para os trabalhadores".

Joe Biden é o candidato do Partido Democrata americano à reeleição em 2024. Enquanto aguarda a definição do nome republicano que concorrerá ao pleito, ele vê crescerem as chances de enfrentar seu antecessor, Donald Trump, nas urnas.