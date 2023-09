Ciclone Lee atinge Canadá e EUA, derruba árvores e causa falta de energia

Lockeport (Nova Escócia) | Reuters

O ciclone pós-tropical Lee tocou a terra a oeste da província de Nova Escócia, no Canadá, neste sábado (16). A tempestade inundou estradas, derrubou árvores e causou falta de energia para dezenas de milhares de pessoas ao longo da costa do Atlântico Norte.

Ao menos uma morte foi registrada. Um motorista no estado americano do Maine morreu após uma árvore cair em seu veículo, segundo a mídia local.

Árvore derrubada pela força dos ventos do ciclone Lee em Liverpool, Nova Escócia (Canadá) - John Morris - 16.set.23/Reuters

O Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos (NHC, na sigla em inglês) informou em seu último boletim que Lee estava se movendo para o norte, depois de atingir a terra em Long Island, uma pequena ilha a sudoeste de Halifax, maior cidade de Nova Escócia, no sábado. O fenômeno tinha ventos de até 100 quilômetros por hora, segundo os meteorologistas.

Lee, agora localizado a cerca de 60 km de Eastport (Maine), e cerca de 215 km a oeste de Halifax, deve enfraquecer gradualmente nos próximos dias. A tempestade trouxe fortes ventos, inundações e chuvas intensas ao Maine e à costa leste do Canadá.

Na província canadense de Nova Escócia, cerca de 120 mil pessoas ficaram sem energia neste sábado, após os ventos derrubarem árvores e linhas de energia. Na vizinha New Brunswick, quase 20 mil pessoas ficaram sem luz.

Rastros de destruição causados pelos ventos de até 100 km/h do ciclone Lee em Lockeport (Canadá) - John Morris - 16.set.23/Reuters

"As equipes conseguiram restaurar a energia para alguns clientes. No entanto, as condições estão piorando. Em muitos casos, especialmente quando os ventos estão acima de 80 km/h, não é seguro para nossas equipes", disse Matt Drover, funcionário de uma empresa de energia elétrica local.

Os ventos superaram mais de 90 km/h no centro de Halifax. O aeroporto do município teve seus voos suspensos. Ondas fortes que atingiram a costa de Nova Escócia inundaram estradas.

Lá fora Receba no seu email uma seleção semanal com o que de mais importante aconteceu no mundo; aberta para não assinantes. Carregando...

Já no Maine, quase 70 mil clientes estavam sem energia até a tarde deste sábado, de acordo com o site PowerOutages.us.

"A intensidade da tempestade é forte", disse Paul Mason, diretor executivo do Escritório de Gerenciamento de Emergências de Nova Escócia. "A maré de tempestade deve ser mais intensa durante a tarde até o início da noite."

A tempestade pode trazer de 20 a 50 milímetros de chuva para partes do leste do Maine e New Brunswick, no Canadá, segundo o NHC, destacando o risco de enchentes nessas áreas.

"Lee continuará a impactar a região esta noite, com chuva ou pancadas de chuva, ventos fortes e ondas altas ao longo da costa do Atlântico", disse o Centro Canadense de Furacões, em comunicado.

Antecipando o impacto da tempestade, a administração do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, emitiu uma declaração de emergência para Maine e Massachusetts, fornecendo assistência federal para os estados.

Este é o segundo ano consecutivo em que uma tempestade tão forte atinge o Canadá, depois que o furacão Fiona atingiu o leste do país no ano passado.