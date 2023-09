Quem é Ovidio Guzmán, filho de Chapo extraditado do México para os EUA

BBC News Mundo

O governo dos Estados Unidos anunciou que Ovidio Guzmán López, filho do ex-líder do cartel de Sinaloa, conhecido como "El Chapo", foi extraditado na sexta-feira para os Estados Unidos a partir do México.

Ovidio Guzmán López é conhecido pelo apelido El Ratón - Departamento de Estado dos EUA via BBC

"Esta ação representa o mais recente passo no esforço do Departamento de Justiça para combater todos os aspectos das operações do cartel", afirmou em comunicado o procurador-geral dos Estados Unidos, Merrick B. Garland.

"Agradecemos aos nossos colegas do governo mexicano por esta extradição. O Departamento de Justiça continuará responsabilizando aqueles que contribuíram para a epidemia de opioides que devastou muitas comunidades em todo o país", acrescentou, sem fornecer mais detalhes.

Após a condenação de seu pai nos Estados Unidos por tráfico de drogas em 2019, Ovidio Guzmán, também conhecido como "El Ratón", foi considerado um dos líderes do cartel de Sinaloa e foi acusado por Washington de conspirar para distribuir drogas a serem importadas para os Estados Unidos.

Sua prisão ocorreu em janeiro passado em Culiacán, no estado mexicano de Sinaloa, após uma grande operação policial e militar na qual 10 soldados e 19 suspeitos de crimes foram mortos.

Em 2019, ele já havia sido detido e liberado pouco depois devido à resposta violenta enfrentada pelas Forças Armadas mexicanas, que mergulhou Culiacán no caos por várias horas.

Após sua prisão neste ano, Guzmán permaneceu em uma prisão de segurança máxima no México. Sua extradição, solicitada pelos EUA há quatro anos, finalmente foi realizada na na última sexta-feira (15/9).

Quem é Ovidio Guzmán?

"El Ratón" é um dos quatro filhos da relação do Chapo com sua segunda esposa, Griselda López Pérez.

Estima-se que El Chapo, que cumpre pena em uma prisão de segurança máxima nos EUA, tenha pelo menos 10 filhos de seus diversos casamentos.

Em 2018, Ovidio foi acusado pelo Departamento de Justiça dos EUA de conspirar para distribuir drogas a serem importadas para os EUA, juntamente com seu irmão Joaquín Guzmán López.

Imagem da prisão de Ovidio Guzmán em 2019 - Governo do México via BBC

De acordo com os promotores, de abril de 2008 a abril de 2018, ambos conspiraram para distribuir cocaína, maconha e metanfetamina do México para os Estados Unidos.

No mês passado, ele foi novamente acusado pelos EUA de crimes federais, juntamente com outros dois de seus irmãos (Jesús Alfredo Guzmán Salazar e Iván Archivaldo Guzmán Salazar, conhecidos como "Los Chapitos") e outros 25 supostos membros do cartel de Sinaloa, como parte de uma ampla investigação sobre tráfico de fentanil.

Segundo a rede mexicana Televisa, Ovidio é irmão de Joaquín, Griselda e Édgar Guzmán, que foi supostamente assassinado por membros do cartel dos Beltrán Leyva.

Ovidio e seus irmãos têm a reputação de serem jovens impulsivos, excessivamente violentos e sem as habilidades estratégicas de seu pai.

Em 2012, o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Departamento do Tesouro dos EUA incluiu Guzmán em sua lista de indivíduos ligados ao crime organizado internacional, ordenando o congelamento de seus ativos nos Estados Unidos.

Sabe-se também que ele nasceu em Badiraguato, Sinaloa, a terra do Chapo. Meios de comunicação mexicanos relatam que ele se descreve como alguém que não tem grande interesse em luxos ou carros esportivos.

No entanto, ele demonstra interesse por cavalos e galos de briga.

Ray Donovan, o agente especial da DEA (Drug Enforcement Administration ou, em português "Administração de Combate às Drogas") que liderou a operação envolvendo 22 agências que resultou na captura de El Chapo Guzmán, declarou à CNN após sua prisão que o cartel de Sinaloa ainda fornecia a grande maioria dos mercados de drogas nos Estados Unidos.

"Na verdade, os filhos de El Chapo agora ascenderam nas fileiras do cartel de Sinaloa e tomaram conta de toda a organização de El Chapo", disse.

Os outros filhos de El Chapo

El Chapo teve 10 filhos com três mulheres: Alejandrina Salazar, Griselda López e Emma Coronel. Nem todos têm informações públicas disponíveis, mas alguns deles, assim como Ovidio, foram associados a atividades criminosas.

Com Alejandrina, ele teve quatro filhos, formando o clã de Guadalajara.

Com Griselda teve mais quatro, incluindo Ovidio, que cresceram em Culiacán.

Com sua primeira esposa, Estela Peña, ele não teve filhos. E com Emma Coronel, ele teve duas gêmeas que são menores de idade.

Joaquin, Iván Archivaldo e Jesús Alfredo são três dos filhos de El Chapo associados a atividades criminosas - Departamento de Estado dos EUA via BBC

"El Chapo é um homem com pouca educação, seus filhos têm um perfil bastante diferente", afirmou em 2019 à BBC Mundo Francisco Jiménez, doutor em Direito, pesquisador e membro do Observatório de Segurança e Justiça da Universidade de Guadalajara.

"Aqueles que cresceram em Guadalajara tiveram um acesso maior à educação e se envolveram no mundo dos negócios".

Em Culiacán, o ambiente era mais áspero, e a sobrevivência tinha que ser conquistada dia a dia, acrescentou o pesquisador durante a entrevista.

Entre os filhos que cresceram em Guadalajara está Jesús Alfredo, que está na lista dos narcotraficantes mais procurados pela Administração para o Controle de Drogas dos Estados Unidos, a DEA.

E também Iván Archivaldo, preso em 2005 sob acusação de lavagem de dinheiro para o cartel de Sinaloa.

Após passar três anos na prisão de segurança máxima Puente Grande, a mesma da qual seu pai escapou anos atrás, ele foi libertado por falta de provas.

Em Culiacán, Ovidio tinha outros dois irmãos que participavam de atividades criminosas: Édgar, que foi assassinado em maio de 2008 enquanto estava em um shopping, e Joaquín, que também foi acusado de narcotráfico pelos EUA.

Desconhece-se o real poder de cada um dos filhos de El Chapo que estão ligados ao cartel de Sinaloa. No passado, falou-se que eles disputavam o controle da organização com Ismael "El Mayo" Zambada.

"O que acontece é que essas organizações não são estruturas hierárquicas. Elas não funcionam como uma ditadura", explicou Alejandro Hope, analista de segurança, à BBC Mundo em 2019.

"O poder está disperso", acrescentou o especialista.

