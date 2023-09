Boato sobre risco de guerra civil no Brasil usa carta antiga de militares da reserva

São Paulo

Posts nas redes sociais enganam ao afirmar que o Brasil está sob o risco de uma "guerra civil" com base em uma carta feita por militares da reserva aos comandantes das Forças Armadas, divulgada em novembro do ano passado. As postagens mostram uma edição antiga do Programa 4 por 4, do jornalista Luís Ernesto Lacombe, e não refletem o momento atual da política brasileira.

Na época, como verificado pelo Projeto Comprova, os militares inativos alegaram que o Brasil estava sob um "elevado risco de ingressar rapidamente em uma convulsão social" caso o atual quadro político e institucional fosse mantido. A carta colocava em dúvida a lisura do processo eleitoral e defendia como "natural e justificável" o fato de as pessoas estarem acampadas em frente aos quartéis do Exército pedindo intervenção militar, para evitar a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), eleito democraticamente.

Apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro invadiram as sedes dos três Poderes, em Brasília - Ton Molina - 8.jan.2023/AFP

Dez meses depois, a realidade é outra. Esse tipo de aglomeração foi dispersada pelas forças de segurança pública após o 8 de janeiro, quando centenas de manifestantes montaram caravanas para o acampamento em Brasília e atacaram a sede dos Três Poderes. Mais de 1,3 mil pessoas foram identificadas e respondem pelas suas condutas na Justiça.

Os três perfis do Kwai que publicaram o vídeo foram contatados pela reportagem, mas, até a finalização desta verificação, não deram retorno.

