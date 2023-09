Vigilância Sanitária fiscalizou cozinha improvisada no RS para apurar denúncia

São Paulo

Vídeo que circula nas redes sociais confunde os usuários ao dizer que a Vigilância Sanitária teria feito, em 12 de setembro, uma "batida" em uma cozinha de voluntários que distribuía alimentos às vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. Na verdade, agentes da Vigilância Sanitária do município de Roca Sales e a do estado fiscalizaram a cozinha improvisada que aparece na gravação após receber uma denúncia.

À reportagem, a secretária de Saúde do município, Raquel Oestreich, explicou que a visita buscava orientar os voluntários, sem "intenção punitiva". A versão foi corroborada pela Secretaria Estadual de Saúde do Rio Grande do Sul, em nota.

Destruição causada pelas chuvas no município de Roca Sales, no Rio Grande do Sul - Carlos Macedo 6.set.23/Folhapress

Carolina Mazzotti, voluntária que atuou na cozinha improvisada e estava no local no momento da inspeção, fez uma transmissão ao vivo enquanto ocorria a visita dos agentes. Mazzotti disse que, inicialmente, os voluntários acreditaram que o local seria fechado. No entanto, depois foi informada de que o motivo da intervenção era uma denúncia e que a visita tinha o objetivo de orientar as pessoas.

Por que investigamos

