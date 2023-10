Biden chega a Israel e diz que explosão em hospital 'parece obra do outro lado'

São Paulo

Em demonstração de apoio a Israel na guerra contra o grupo terrorista Hamas, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, desembarcou nesta quarta-feira (18) em Tel Aviv e afirmou que as mortes provocadas pela explosão em um hospital na Faixa de Gaza, ocorrida na véspera, parecem "obra do outro lado".

Presidente Joe Biden é recebido por premiê israelense, Binyamin Netanyahu, em Tel Aviv - Evelyn Hockstein/Reuters

O americano se referia à acusação feita por Israel de que o hospital foi atingido por um foguete da facção Jihad Islâmico —segundo o Ministério da Defesa israelense, um dos artefatos disparados pelo grupo explodiu antes de chegar ao destino, no território vizinho. A organização armada refuta a alegação.

"Com base no que eu vi, parece que [a explosão] foi causada pelo outro lado", disse Biden ao lado do premiê israelense, Binyamin Netanyahu. "Mas há muitas pessoas por aí que não têm certeza [sobre a autoria do disparo]. [...] Então temos de superar muitas coisas. O mundo está olhando para ver o que vamos fazer."

A explosão no hospital na Cidade de Gaza, a mais populosa da faixa homônima, deixou ao menos 500 pessoas mortas nesta terça (17), segundo o Ministério da Saúde local. Membros da pasta acusam Israel de direcionar o ataque aéreo à unidade, que estava superlotada de pacientes e de pessoas desalojadas que buscavam abrigo.

Guerra Israel e Hamas O boletim diário para você entender o que acontece no conflito entre Israel e o grupo terrorista Hamas Carregando...

O episódio já teve consequências regionais —foi cancelada a reunião marcada na Jordânia nesta quarta-feira (18) para amainar as tensões regionais, encontro que contaria com os líderes de Egito, Estados Unidos e Autoridade Palestina. A chancelaria em Amã disse que seria "inútil qualquer conversa sobre assuntos que não sejam colocar um ponto final na guerra".

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, chegou a Israel para mostrar solidariedade e discutir a guerra entre o país do Oriente Médio e o grupo terrorista Hamas. Descendo do avião acompanhado de um grande contingente de segurança, Biden abraçou o primeiro-ministro israelense, Binyamin Netanyahu, e o presidente Isaac Herzog no pátio do aeroporto.

Após aterrissar em Tel Aviv, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse que as "atrocidades do Hamas fazem o Estado Islâmico parecer mais racional" e que "asseguraria que Israel tenha o necessário para se defender".

Biden afirmou que o Hamas matou mais de 1.300 pessoas, incluindo ao menos 31 cidadãos americanos.