Xi e Putin evitam guerra e focam economia ao abrir fórum em Pequim

Taipé

Os líderes da China, Xi Jinping, e da Rússia, Vladimir Putin, evitaram abordar o conflito no Oriente Médio em seus discursos, na abertura do fórum que comemora o décimo aniversário da Iniciativa Cinturão e Rota, em Pequim.

A guerra acabou sendo tratada pelo terceiro a discursar na abertura, o secretário-geral da ONU. "Algumas palavras sobre a catástrofe no Oriente Médio", anunciou António Guterres, lembrando ter questionado o "terrorismo" do Hamas:

"Mas aqueles ataques não podem justificar a punição coletiva do povo palestino. Estou horrorizado com as centenas de pessoas mortas em nosso hospital em Gaza, por um ataque condeno fortemente. Eu peço um cessar-fogo imediato."

Xi Jinping cumprimenta Vladimir Putin na cerimônia de abertura do fórum da Iniciativa Cinturão e Rota, no Grande Salão do Povo, em Pequim, em 18 de outubro de 2023 - Reuters

Xi, o primeiro a falar, anunciou os próximos passos do programa de infraestrutura chinês, que investiu cerca de US$ 1 trilhão na última década, em projetos em mais de uma centena de países, em sua maioria do Sul Global.

Serão oito frentes, segundo o líder chinês, inclusive desenvolvimento "verde", integração turística e a criação de uma "zona de comércio eletrônica". O fórum reúne 140 países e também organizações multilaterais.