Caminhões de ajuda humanitária entram na fronteira do Egito entre Rafah e Faixa de Gaza

Cairo (Egito) | Reuters

Caminhões com ajuda humanitária que estavam retidos no Egito entraram na passagem de fronteira de Rafah com a sitiada Faixa de Gaza neste sábado (21), após dias de disputas diplomáticas sobre as condições de entrega da ajuda

Imagens da TV estatal egípcia mostraram caminhões entrando na área de passagem da fronteira vindos do lado egípcio. Rafah é a principal rota de entrada e saída da Faixa de Gaza que não é controlada por Israel e o foco dos esforços para entregar ajuda aos 2,3 milhões de residentes de Gaza.

Homem em frente a edifícios destruídos em ataques aéreos israelenses na cidade de al-Zahra, no centro da Faixa de Gaza - Yasser Qudih/Xinhua

Israel impôs um bloqueio total e lançou ataques aéreos contra Gaza em resposta a um ataque mortal em solo israelense pelo grupo palestino Hamas em 7 de outubro.

A ONU alertou para uma "catástrofe humanitária" em Gaza, onde os alimentos estão perto de acabar e o fornecimento de combustível necessário para manter os geradores de apoio dos hospitais atingiu níveis perigosamente baixos.

O secretário-geral da ONU, Antonio Guterres, visitou a fronteira na sexta-feira (20) em um esforço para conseguir a ajuda, dizendo que um mecanismo de inspeção da ajuda exigida por Israel ainda estava sendo elaborado.

Muitos dos residentes de Gaza aglomeraram-se no sul do território para evitar ataques aéreos no norte.