Fontes de segurança egípcias anunciam cessar-fogo no sul de Gaza, mas Israel nega

São Paulo | Reuters

Egito, Israel e os EUA teriam concordado com um cessar-fogo no sul de Gaza a partir das 3h desta segunda-feira (16) para a reabertura da passagem da fronteira de Rafah, disseram fontes de segurança egípcias à agência de notícias Reuters.

As fontes informaram que o cessar-fogo durará várias horas, mas não foram claras sobre a duração exata.

Meia hora depois, no entanto, Israel negou que um cessar-fogo esteja em andamento. "Atualmente, não há trégua nem ajuda humanitária em Gaza em troca da saída de estrangeiros", declarou um comunicado do gabinete do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu.

A abertura da rota de fuga pode encerrar a espera de cinco dias de um grupo de brasileiros que pediu ao Itamaraty para ser removido e ficou retido na região à espera de um acordo para que o governo egípcio permitisse a entrada dos refugiados, além da anuência dos israelenses de seu lado da fronteira.

As negociações incluíram a tensa remoção de 16 brasileiros da cidade de Gaza após Israel dar um ultimato para que todos os palestinos vivendo na porção norte da Faixa de Gaza se deslocassem para o sul do território.

Brasileiros jantam no sábado (14) na casa alugada pelo Itamaraty em Rafah (Gaza) - Arquivo pessoal

Rafah, que fica na fronteira entre a Península do Sinai do Egito e a Faixa de Gaza governada pelo Hamas, é a única passagem para o território que não é controlada por Israel.

O grupo de 16 brasileiros inclui 10 crianças. Eles estavam abrigados em uma escola da Cidade de Gaza e foram transferidos no sábado (14) para uma casa alugada pela embaixada brasileira em Rafah, perto da fronteira com o Egito.

No sábado, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) conversou com o seu colega egípcio, Abdul Fattah al-Sisi, afirmando que os brasileiros seriam evacuados imediatamente. Os egípcios, no entanto, alegaram problemas de segurança devido aos bombardeios, o que demandava coordenação com Israel.

Os brasileiros deverão ser recolhidos por um avião Embraer-190 da Presidência, que foi deslocado para Roma e aguarda autorização para pousar no aeroporto de Al Arish, a 45 km de Rafah.

A saga do grupo começou no sábado retrasado (7), com os ataques terroristas do grupo palestino Hamas, que governa Gaza desde que expulsou seus rivais do Fatah, em 2007. A previsível reação israelense tornou-se a maior operação de guerra do país em 50 anos.

Lá fora Receba no seu email uma seleção semanal com o que de mais importante aconteceu no mundo Carregando...

Neste sábado, os EUA afirmaram que haveria abertura para saída de estrangeiros de Gaza, mas isso não aconteceu, pois não houve acordo entre Cairo e Tel Aviv.

Segundo o embaixador brasileiro na Cisjordânia, Alessandro Candeas, o comboio dos brasileiros foi desfeito na última hora após aviso dado pelos israelenses, que controlam a "porta de saída" de Gaza, enquanto os egípcios operam a "de entrada" de seu país.

Candeas afirmou que isso motivou a decisão de levar os brasileiros para perto da fronteira.

"Assim que se abrir a janela os nossos brasileiros passarão e entrarão em segurança no Egito ", disse.

BOMBARDEIOS

O Egito afirmou que a passagem permaneceu aberta do lado egípcio nos últimos dias, mas se tornou inoperável devido a bombardeios israelenses do lado palestino.

A assistência que havia chegado de vários países e organizações ficou paralisada em Al-Arish, aguardando um acordo sobre a entrega de ajuda e a evacuação de estrangeiros de Gaza, algo que o secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, disse ter sido alcançado após uma visita ao Cairo.

O Exército israelense ainda não fez comentários.

Salama Marouf, chefe do escritório de mídia do governo do Hamas, afirmou que não recebeu nenhuma confirmação do lado egípcio sobre a intenção de abrir a passagem.

A embaixada dos Estados Unidos em Israel disse que a situação em Rafah seria "fluida e imprevisível, e não está claro se, ou por quanto tempo, os viajantes serão autorizados a atravessar a passagem."