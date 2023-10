Homem invade escola na França e mata professor; polícia suspeita de terrorismo

Reuters e AFP

Um homem armado com uma faca invadiu uma escola de ensino médio na cidade de Arras, no norte da França, e matou um professor de língua francesa nesta sexta-feira (13). O ataque deixou outro professor e um segurança do local gravemente feridos, segundo autoridades da prefeitura e da polícia.

O ministro do Interior francês, Gérald Darmanin, afirmou em sua conta no X (ex-Twitter) que o ataque ocorreu no colégio Gambetta e que o agressor foi preso. Segundo a BBC News, o presidente Emmanuel Macron visitará o local ainda nesta sexta.

Equipes da polícia e do corpo de bombeiros em frente à escola Gambetta, em Arras, no norte da França, atacada nesta sexta-feira (13) - Pascal Rossignol/Reuters

Mencionando uma fonte policial, a emissora francesa BFMTV informou que o homem teria cerca de 20 anos e que poderia ser um ex-aluno. O irmão do agressor também foi detido.

O autor teria gritado "Allahu Akbar" (Alá é grande, em árabe), disseram membros da prefeitura e da polícia à agência de notícias AFP. Segundo a polícia, o homem é de origem tchetchena e já é conhecido por órgãos de segurança pelo envolvimento com o islamismo radical.

A Procuradoria Nacional Antiterrorismo da França investiga se o atentado tem ligação com organizações terroristas, já que aconteceu em contexto de escalada das tensões entre as comunidades judaica e muçulmana na França, devido à guerra entre Israel e Hamas. Até o momento, no entanto, a polícia afirma que não há indícios dessa conexão.

Em outubro de 2020, Samuel Paty, professor de história e geografia para alunos do ensino fundamental, foi morto por decapitação após mostrar charges do profeta Maomé durante uma aula sobre liberdade de expressão. O crime ocorreu na periferia de Paris, a 200 metros da escola em que a vítima trabalhava.

O autor do ataque contra Paty também gritou a expressão "Allahu Akbar". Nascido em Moscou, o homem tinha 18 anos e foi morto pela polícia a tiros após o crime.

A França lida com ataques terroristas pelo menos desde 2015, quando dois homens invadiram o jornal satírico Charlie Hebdo e deixaram 12 mortos, incluindo alguns dos chargistas mais célebres do país.