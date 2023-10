Israel autoriza resgate de brasileiros; 1º voo deve chegar a Brasília na quarta-feira (11)

Brasília

O governo de Israel autorizou, nesta segunda-feira (9), que o Brasil resgate cidadãos brasileiros que estão no país em meio ao maior conflito na região em cerca de 50 anos. O primeiro voo de Tel Aviv deve chegar em Brasília às 1h de quarta-feira (11), e o último, às 23h de sábado (14).

"A primeira aeronave destacada para repatriação encontra-se em Roma. O segundo avião tem decolagem, de Brasília, prevista para a tarde de hoje [segunda-feira]", diz nota do Itamaraty.

Um foguete lançado da Faixa de Gaza atinge uma área do sul de Israel. - Amir Cohen/Reuters

O conflito começou com ataques do grupo terrorista Hamas sobre o território israelense a partir da Faixa de Gaza no último sábado (7), que dispararam resposta dos israelenses. Já são mais de mil mortos dos dois lados, até o momento.

O Itamaraty informou que, até esta manhã, 1.700 brasileiros já haviam solicitado repatriação, sendo a maioria de turistas, hospedados em Tel Aviv e em Jerusalém. Eles estão entrando em contato com a embaixada brasileira em Tel Aviv por meio de um formulário online.

De acordo com uma programação prévia divulgada pela FAB (Força Aérea Brasileira), serão cinco voos de repatriação, quatro deles com capacidade para 210 pessoas e um, menor, para 60 passageiros. Restarão ainda, portanto, 800 brasileiros em território israelense, que podem tanto ser resgatados em ocasiões vindouras ou tentar voltar por voo comercial.

"Face à incerteza quanto ao momento em que poderão ocorrer os voos de repatriação, o Ministério das Relações Exteriores reitera recomendação de que todos os nacionais que possuam passagens aéreas, ou que tenham condições de adquiri-las, embarquem em voos comerciais do aeroporto Ben-Gurion, que continua a operar", disse o Ministério de Relações Exteriores.

As ações do governo no conflito foram discutida nesta manhã em videoconferência de ministros com o presidente Lula (PT), que está em recuperação após cirurgias realizadas no último dia 29. Esta foi, aliás, a primeira agenda oficial do mandatário.