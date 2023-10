Israel intensifica ataques contra Gaza e diz ter matado dois líderes do Hamas

São Paulo

As Forças Armadas de Israel intensificaram nesta terça-feira (10) os bombardeios contra a Faixa de Gaza, controlada pelo grupo terrorista Hamas. Segundo autoridades israelenses, dois membros da alta cúpula da facção radical foram mortos em ataques aéreos.

Jawad Abu Shamala, chefe da Economia do Hamas, e Zakariya Abu Moammar, líder das Relações Internas do grupo, teriam sido alvos da ação. A organização terrorista não havia confirmado as mortes até a manhã desta terça.

Israel ataca região portuária de Gaza - Mahmud Hams/AFP

Segundo a IDF (Forças de Defesa de Israel), mais de 200 alvos foram atacados por "dezenas de caças" durante a madrugada nas regiões de Rimal e de Khan Yunis, em Gaza.

Segundo militares, Shamala administrava os recursos financeiros do Hamas e direcionava fundos para "financiar e dirigir o terror dentro e fora da Faixa de Gaza". Já Moammar era um importante "tomador de decisões".

Nesta segunda (9), as Brigadas al-Qassam, braço armado do Hamas, ameaçaram executar as vítimas sequestradas caso Tel Aviv prossiga com bombardeios contra edifícios residenciais em Gaza. As ameaças, porém, não impediram novos ataques.

Este texto está em atualização