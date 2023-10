Netanyahu diz que Israel vai ampliar invasão de Gaza, em guerra 'longa e difícil'

São Paulo | Reuters

O primeiro-ministro de Israel, Binyamin Netanyahu, afirmou neste sábado (28) que o governo aprovou a ampliação da invasão de Gaza "por unanimidade" e que aqueles que acusam o país de cometer crimes de guerra são "hipócritas e mentirosos".

"A guerra dentro da Faixa de Gaza será difícil e longa", disse ainda. O premiê também afirmou que a segunda fase do conflito contra o grupo terrorista Hamas começou com a entrada de mais forças terrestres no território.

O premiê israelense, Binyamin Netanyahu, em Jerusalém - Abir Sultan - 27.set.23/AFP - via REUTERS

"Os nossos comandantes e soldados que lutam em território inimigo sabem que a nação e a liderança nacional os apoiam", acrescentou. "Eles estão determinados a erradicar este mal do mundo, para a nossa existência."

É a primeira vez que Bibi, como o premiê é conhecido, responde a perguntas de jornalistas desde o início da guerra. O líder ainda disse os objetivos de Israel são a "destruição do Hamas" e conseguir "devolver os reféns para casa."

Netanyahu estava acompanhado do ministro da Defesa, Yoav Gallant . Após a fala do premiê, Gallant afirmou que a operação terrestre "pode ajudar a trazer os reféns de volta". "Não temos interesse em expandir essa guerra, mas estamos preparados em todas as frentes", acrescentou o ministro.

O anúncio ocorre no momento em que as Forças de Defesa de Israel voltaram a escalar a ameaça sobre uma iminente invasão da Faixa de Gaza. Mais cedo neste sábado, panfletos foram lançados sob a Cidade de Gaza, a mais populosa da região, afirmando que a área é agora "um campo de batalha".

"Os abrigos no norte de Gaza e na Cidade de Gaza não são seguros", dizia o material despejado por aviões de combate.

Os avisos sucedem uma nova ação terrestre no norte de Gaza ao longo deste sábado, realizada pelo terceiro dia consecutivo. O território palestino segue sob um blecaute que impede a comunicação de moradores e de organizações humanitárias com o exterior.

O Exército afirma que nesta incursão —ainda não caracterizada como a invasão completa do norte de Gaza, aguardada há semanas— ao menos dois membros da alta cúpula do Hamas foram mortos. São eles Asem Abu Rakaba, chefe da rede aérea do grupo terrorista, e Ratab Abu Tshaiban, chefe da força naval da fação.

Rakaba seria o responsável pela operação que permitiu que terroristas se infiltrassem no sul israelense usando parapentes, além de liderar os ataques feitos com drones a complexos militares de Israel.

As informações do que ocorre em Gaza são raras em meio ao blecaute no território, que está sem acesso a serviços de internet e de telefonia, o que amplia o temor de organizações internacionais.

Em uma das poucas informações ecoadas até aqui, um porta-voz do Ministério da Saúde de Gaza afirmou em comunicado televisionado pela rede Al Jazeera que ataques israelenses das últimas horas deixaram ao menos 400 palestinos mortos, elevando o número de vítimas a 7.700, das quais 3.200 seriam menores de idade.

A Defesa Civil de Gaza afirma que centenas de edifícios e casas foram destruídos durante a noite de sexta-feira para sábado e que alguns dos bombardeios teriam ocorrido perto de hospitais do território palestino.

Este texto está em atualização